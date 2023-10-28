تظاهرات حاشدة في عواصم ومدن أوروبا والعالم دعما لغزة

إسطنبول: شهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية، الجمعة، خروج مظاهرات لإظهار التضامن مع قطاع غزة.

وتجمع مئات الأشخاص وسط العاصمة البلجيكية، بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشهدت التظاهرة رفع أعلام فلسطين، والدعاء لمن استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “قاطعوا إسرائيل”، و”أوقفوا حصار غزة”، مطلقين شعارات “الحرية لفلسطين”، حسب ما أظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مدينة “روتردام” غربي هولندا، ندد المتظاهرون بالهجمات الإسرائيلية على غزة ما أسفر عن قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال.

وهتف المتظاهرون “فلسطين حرة حرة”، مطالبين بالتوقف عن دعم الحرب والمجازر التي تحدث في غزة.

كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة لتظاهرات حاشدة دعما لغزة في العاصمة الألمانية برلين.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية” دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وشهدت معظم الولايات التركية، مساء الجمعة، مظاهرات احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

ففي العاصمة أنقرة، تجمع أنصار جمعية شباب الأناضول أمام مبنى البرلمان مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل وهجماتها على غزة وداعمة للفلسطينيين.

أمّا إسطنبول، فتجمع المتظاهرون في عدة نقاط أبرزها أمام القنصلية الإسرائيلية وفي حديقة صاراتش هانة ومنطقة أوسكودار.

وعلى نفس الصعيد خرجت مظاهرات مماثلة في ولايات، أضنة وبوردور وأردهان وطرابزون وصقاريا وبورصة وأنطاليا وأوشاق وديار بكر وأدرنة وموغلا وقيصري ودنيزلي وغوموشهانة وباطمان وقارص وأغري وتشوروم وسامصون وغازي عنتاب وقهرمان مرعش وأدي يمان وملاطية وموش ووان.

(الأناضول)