تظاهرات داعمة لأوكرانيا في فرنسا عشية الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي

باريس: نظمت تظاهرات عدة داعمة لأوكرانيا في فرنسا الأحد عشية الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي الواسع النطاق، وبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض مع موسكو.

ففي باريس، شارك 3500 شخص في مسيرة، بحسب السلطات، استجابة لدعوة جمعيات داعمة لأوكرانيا، بمشاركة العديد من النقابات العمالية بما في ذلك نقابة سي جي تي وسوليدير.

وفي مقدمة المسيرة، حمل العديد من النواب الباريسيين لافتة كتب عليها “فلنتحد من أجل انتصار أوكرانيا”.

وردد المتظاهرون “ترامب، بوتين، لا مفاوضات من دون أوكرانيا”، و”بوتين يقتل. تضامن مع أوكرانيا”.

ووفقا لبيار ريمان، المؤسس المشارك لجمعية “من أجل أوكرانيا، من أجل حريتهم وحريتنا” فإن الهدف هو إظهار “أن السبيل لمواجهة التهديد الروسي هو الاستمرار في دعم أوكرانيا”. وقال “الهدف ليس شن حرب على روسيا. بل هو حماية أوروبا وأوكرانيا”.

وقالت أولكساندرا إفروس، عضو جمعية كالينا التي تجمع مساعدات لأوكرانيا، إن “العالم أصبح غير مبالٍ. الناس يفكرون في السلام، ولكن من أجل أنفسهم، وليس من أجل أوكرانيا”. ولكن في رأيها “روسيا تهدد الجميع اليوم”.

وقالت آنا ميلنيتشوك، وهي لاجئة شابة في العشرينات من عمرها، إن “العالم يغض الطرف ويريد التفاوض مع الإرهابيين. وهذا خطأ فادح”.

كما كانت منظمة العفو الدولية حاضرة في المسيرة. وقالت سيلفي بريغو، المديرة العامة للمنظمة في فرنسا، إن منظمتها موجودة هنا “لمواصلة توثيق جرائم الحرب المستمرة في أوكرانيا”.

وأضافت “نحن قلقون خصوصا بشأن تأثير ذلك في الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال”.

وفي ساحة الجمهورية في وسط باريس، تحرك عدد من الناشطات من الحركة النسوية “فيمن” وحملن لافتة كتب عليها “إذا توقفت روسيا عن القتال لن تكون هناك حرب بعد الآن. إذا توقفت أوكرانيا عن القتال، فلن يكون هناك أوروبا بعد الآن”. ثم توجهت المسيرة إلى ساحة الباستيل.

وحمل المتظاهرون المئات من الأعلام الأوكرانية بالإضافة إلى الأعلام الأوروبية.

كما خرجت تظاهرات أخرى أصغر حجما في المناطق.

ففي نيس (جنوب فرنسا)، تظاهر نحو 700 شخص، وفقا للشرطة، تحت شعار “أوقفوا بوتين، اليوم أوكرانيا، وغدا بلدكم”. وساروا على طول شارع برومناد ديزانغليه الشهير على الواجهة البحرية.

وفي ستراسبورغ (شرق)، تجمع حوالى 550 شخصا، وفقا للشرطة، أمام الكاتدرائية، تلبية لدعوة جمعية “برومو أوكرينا”.

وحمل الحشد العديد من الأعلام الأوكرانية والجورجية، ولافتات كتب عليها “أوكرانيا لها الحق في الوجود”، و”روسيا دولة إرهابية”.

وفي ليل (شمال)، تجمّع سكان وممثلون منتخبون من مختلف الأحزاب الأحد على جسر خاركيف الذي يحمل اسم المدينة الأوكرانية التي لديها توأمة مع ليل، لتأكيد “تضامنهم الثابت (…) مع الشعب الأوكراني”، وفق ما قالت رئيسة البلدية الاشتراكية مارتين أوبري.

وفي اليوم السابق في بوردو (غرب)، تجمّع نحو 350 متظاهرا، وفقا للسلطات، تلبية لدعوة جمعية “أوكرانيا أميتييه” في ساحة حقوق الإنسان التي أعادت البلدية تسميتها “ساحة أوكرانيا” عام 2022.

(أ ف ب)