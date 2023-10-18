تظاهرات غاضبة في صنعاء ومدن يمنية تنديدا بجرائم التوحش الإسرائيلي في قطاع غزة- (صور وفيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: احتشد آلاف اليمنيين، اليوم الأربعاء، في تظاهرة غاضبة بصنعاء تنديدًا بجرائم ومجازر الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها جريمة مستشفى الأهلي المعمداني، التي قضى فيها المئات بين شهيد وجريح.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ومنددة بجريمة استهداف مستشفى الأهلى المعمداني، منتقدين الصمت والتواطؤ الغربي إزاء هذه الجرائم؛ مؤكدين رفضهم لسياسة “الكيل بمكيالين”.

واعتبر المحتجون أن مواقف الدول العربية والإسلامية مثلت حافزا للكيان الغاضب للإمعان في ارتكاب جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال، وطالبوها باتخاذ مواقف ترتقي لمستوى النزيف الفلسطيني.

لأن اليمنيين همهم الأول فلسطين وقضيتهم الأولى فلسطين رغم الحرب والحصار الذي يعانون منه ولأنهم أول من يخرج للتظاهر واكبر مظاهرة يخرجون بها .. لم أجد ناشطا مشهورا من فلسطين الحبيبة يشير إلى هذه المظاهرة المليونية في قلب العاصمة صنعاء.رغم إنهم نقلوا مظاهرات بالعشرات واحتفوا بها.… pic.twitter.com/2DjQeh5Dkn — عبدالغني علي الزبيدي (@Abdlgni_AZubidi) October 18, 2023

كما شهدت مدن يمنية أخرى، الأربعاء، تظاهرات ومسيرات ووقفات لقيادات نقابية وحقوقية ومنتسبي قطاعات مهنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بجريمة المستشفى أمس الثلاثاء.

وفي وقفة أمام مقر النيابة العامة بمأرب، نددت نقابة المحامين اليمنيين بجرائم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وصدر عن ملتقيات ومنظمات واتحادات مهنية وحقوقية ونقابية يمنية بيانات أدانت فيها جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وما يرتكبه من مجازر وحشية بحق الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، علقت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، على مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني قائلة “تثبت مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مرة أخرى أن نتنياهو وحكومته وأركان جيشه لا يخوضوا حربًا وفق مبادئ الحرب وقواعدها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، هم مجرد مجرمي حرب”. وأضافت “أضم صوتي إلى أصوات المطالبين لمحكمة الجنايات الدولية بمحاكمتهم كمجرمي حرب”.

تثبت مجزرة مستشفى المعمداني في غزة مرة أخرى ان نتنياهو وحكومته وأركان جيشه لايخوضون حربا وفق مبادئ الحرب وقواعدها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف ، هم مجرد مجرمي حرب ،أضم صوتي إلى صوات المطالبين محكمة الجنايات الدولية بمحاكمتهم كمجرمي حرب — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) October 17, 2023

وكانت صنعاء ومدن أخرى في اليمن قد شهدت، مساء أمس الثلاثاء، مسيرات ليلية منددة بجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي، ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه وتحرير وطنه من المحتل.