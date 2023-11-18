تظاهرات في اليمن تحمّل أمريكا والغرب كامل المسؤولية عن استمرار الإجرام الوحشي بحق الفلسطينيين- (صور وفيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: أدانت تظاهرات شهدتها مدن يمنية، اليوم السبت، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرة بشاعة جرائم استهداف المدنيين والنازحين في المنازل والمستشفيات والمدارس على مرأى ومسمع من العالم، في انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وتظاهر الآلاف بشارع الستين بصنعاء، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، منددين بجرائم الإبادة الجماعية، التي يرتكبها العدو الصهيوني، واستهدافه للأعيان المدنية والمرافق الخدمية، وقطع الإمدادات الإنسانية، وممارسة التهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة.

تظاهرة جماهيرية كبرى دعماً لصمود الشعب الفلسطيني والتأييد لقرارات القيادة بالعاصمة صنعاء 05-جماد الأولى-1445هـ pic.twitter.com/88lp8miI3I — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) November 18, 2023

ورفع المتظاهرون في صنعاء والحديدة وحجة وصعدة والبيضاء والمحويت وغيرها من مدن اليمن، الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية، مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستظل الأولى والمركزية للأمة العربية والشعب اليمني.

وحمّل المحتشدون الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول الغربية المؤيدة له كامل المسؤولية عن الجرائم والمجازر المستمرة بحق المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

في السياق، أدان مجلس النواب الموالي لجماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، واستنكر بشدة جريمة قصف وتدمير العدو الصهيوني لمبنى المجلس التشريعي في قطاع غزة.

وندد المجلس، في بيان وفق وكالة الأنباء سبأ، التي يديرها الحوثيون، “بجريمة استهداف الكيان الغاصب لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر، وبالجرائم التي تُرتكب ضد أعضاء المجلس التشريعي وأبناء الشعب الفلسطيني، وأدت إلى استشهاد وجرح الآلاف”.

وأكد المجلس “أن استهداف الكيان الغاصب لمبنى المجلس التشريعي في غزة، يأتي ضمن سلسلة الجرائم والمجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب شهر ونصف”.

وطالب “البرلمانات العربية والإقليمية والدولية بالتحرك العاجل والفاعل والضغط على حكوماتهم ودولهم لمساندة ومؤازرة الشعب الفلسطيني في التصدي للحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي غربي”.