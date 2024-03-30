سياسة | دولي | أوروبا

تظاهرات في لندن وستوكهولم وبرلين تطالب بوقف الحرب على غزة- (صور وفيديو)

30 - مارس - 2024

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“القدس العربي”: تظاهر آلاف الأشخاص مجدّداً السبت في لندن مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، في تحرّك هو الحادي عشر الذي تشهده العاصمة البريطانية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين (Palestine Solidarity Campaign) وأحد منظّمي التظاهرة لشبكة “سكاي نيوز”، “ندعو إلى وقف إطلاق نار فوري بهدف وقف ما قضت أعلى هيئة قضائية في العالم (محكمة العدل الدولية) بأنّه قد يكون إبادة جماعية”.

ودعت المحكمة إسرائيل في قرار صدر في منتصف كانون الثاني/يناير الى بذل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.

واتهم بن جمال الحكومة البريطانية بـ”إعطاء الضوء الأخضر” لما تقوم به إسرائيل، خصوصاً عبر الاستمرار في السماح بصادرات الأسلحة، معتبراً أنّ من الضروري إجراء “تغيير أساسي في سياسة الحكومة البريطانية”. واضاف “إلى أن نحصل عليه (التغيير)، سنواصل تظاهراتنا”.

وفي ألمانيا انضم أشخاص في جميع أنحاء البلاد، اليوم السبت، إلى مسيرات عيد الفصح التقليدية في البلاد التي انبثقت عن حركة السلام في القرن الماضي، حيث دعا المتظاهرون هذا العام إلى إنهاء القتال في أوكرانيا وقطاع غزة.

وانضم حوالي 3500 شخص إلى مسيرة عيد الفصح في برلين هذا العام، وفقا لتقديرات الشرطة.

وتظاهر أكثر من ألف شخص من أجل السلام في مدينة بريمن شمالي البلاد، بينما انضم عدة مئات إلى المظاهرات في كولونيا ودويسبورج وساربروكن ولايبتسيج وكاسل.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى مفاوضات وحلول دبلوماسية لحرب أوكرانيا، التي بدأتها روسيا في 24 شباط/فبراير 2022، والحرب في غزة، وكذلك وقف شحنات الأسلحة لكييف وإسرائيل.

وحمل المشاركون في برلين لافتات تحمل شعارات مثل “الصداقة مع روسيا – تحيا فلسطين” و”الإبادة الجماعية في غزة”، في إشارة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وانتقد آخرون الحكومة في برلين ولوح الناس بالأعلام الروسية والفلسطينية.

وفي ستوكهولم، ألغى آلاف الأشخاص احتفالاتهم بمناسبة عيد الفصح، لتنظيم مظاهرة تضامنية مع غزة.

وتجمع نحو 5 آلاف متظاهر في منطقة أودينبلان في ستوكهولم، السبت، تلبية لنداء العديد من منظمات المجتمع المدني في البلاد.

وطالب المشاركون في الفعالية إسرائيل بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “الأطفال يقتلون في غزة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”فلسطين إلى الأبد”.

كما رفعوا مجسمات تمثل الأطفال الذين يقتلون في غزة، مرددين شعارات من قبيل “فلسطين حرة”، “أوقفوا الاحتلال”، و”إسرائيل المجرمة”.

ودعا المؤلف والناشط صامويل جيرما إلى عدم السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) التي ستقام بمدينة مالمو السويدية في 11 مايو/ أيار القادم.

وقال جيرما إن “إسرائيل لا تستحق المشاركة في يوروفيجن، فهي دولة مجرمة ترتكب إبادة جماعية ولا يمكنها المشاركة في المسابقة الموسيقية”.

وقرر مئات الأشخاص، الذين لم يحضروا عشاء عيد الفصح التقليدي والاحتفال مع عائلاتهم، المشاركة في المظاهرة التضامنية مع سكان غزة.

(وكالات)

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  1. يقول تويتي:
    مارس 30, 2024 الساعة 8:23 م

    تحصدون ثمار ما تزرعون!. إنْ كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ، أو كنت تدري فالمصيبةُ أعظم. وهو يدري جيّداً، والمصيبة أعظم بكل تفاصيلها، خصوصاً على صعيد الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري.

    رد

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