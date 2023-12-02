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تظاهرة حاشدة جديدة دعما للفلسطينيين في باريس- (صور وفيديو)

2 - ديسمبر - 2023

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باريس: تظاهر الآلاف من مؤيدي الشعب الفلسطيني مجددا في باريس، السبت، مطالبين “بوقف دائم لإطلاق النار”، ومنددين “بالإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وهتف المتظاهرون “كلنا أطفال غزة”، غداة استئناف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع، وانتهاء التهدئة مع حماس التي أتاحت مبادلة محتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

وتقدم التظاهرة رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، الذي قال إن استئناف القصف الإسرائيلي في غزة يحمل “جميع المؤشرات على الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية”.

وشددت ممثلة السلطة الفلسطينية في فرنسا هالة أبو حصيرة على ضرورة “وقف فوري لإطلاق النار أمام جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة”.

وتم تنظيم حوالي أربعين مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في فرنسا.

(أ ف ب)

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  1. يقول العلمي:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 7:00 م

    لك المجد أيها الرجل!
    خطاب تاريخي
    أقوى من فيكتور هوغو و إيميل زولا

    رد
  2. يقول سليم عبدالله:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 8:26 م

    لم اسمع كلمة بهذا الصدق و بهذه القوة، انها حقا شيء رائع يرتقي لبطولة الشعب الفلسطيني

    رد
  3. يقول سناء ابو شرار:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 9:03 م

    الوجة الانساني لاحرار فرنسا. افضل مقالة حول ما يحصل في غزة نسمعها باللغة الفرنسية. شكرا لانسانية تجاوزت اللون والعرق والدين.

    رد

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