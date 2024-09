تظاهرة حاشدة جديدة دعما للفلسطينيين في باريس- (صور وفيديو)

باريس: تظاهر الآلاف من مؤيدي الشعب الفلسطيني مجددا في باريس، السبت، مطالبين “بوقف دائم لإطلاق النار”، ومنددين “بالإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وهتف المتظاهرون “كلنا أطفال غزة”، غداة استئناف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع، وانتهاء التهدئة مع حماس التي أتاحت مبادلة محتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

Huge pro-Palestine protest in Paris, France. pic.twitter.com/vTP5ZjQFp2

وتقدم التظاهرة رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، الذي قال إن استئناف القصف الإسرائيلي في غزة يحمل “جميع المؤشرات على الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية”.

De plus en plus crépusculaire, @JLMelenchon harangue ses partisans à la manif pro-Palestine du jour à Paris.

Le ton est théâtral, grandiloquent, entre Malraux et Bossuet. pic.twitter.com/qiMpHrmlNE

— Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) December 2, 2023