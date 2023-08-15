تظاهرة قرآنية.. 1471 حافظا وحافظة يسردون المصحف على جلسة واحدة في مدينة غزة

غزة – “القدس العربي”:

ضمن فعالية لم تعهد من قبل، شارك 1471 حافظا وحافظة للقرآن، من قطاع غزة، في “سرد” للمصحف، بدأت عقب صلاة الفجر، لتدوم لنحو 12 ساعة متواصلة.

ويقوم المشروع على سرد المشاركين القرآن الكريم على جلسة واحدة، بتنظيم من دار القرآن الكريم والسنة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالقطاع.

وحسب المنظمين فإنه يعد “المشروع القرآني الأضخم على مستوى فلسطين ودول عربية وإسلامية”.

ويفوق عدد المشاركين في هذا البرنامج الذي أطلق عليه شعار “صفوة الحفاظ 2” ما سبقه من فعالية كبيرة أيضا نظمت لحفاظ سردوا المصحف على جلسة واحدة.

وأقامت دار القرآن الكريم والسنة مشروع “صفوة الحفاظ 1” العام الماضي لعدد 581 حافظًا وحافظة.

وقد خصصت الجهات المشرفة على الفعالية مكان تسميع الطلاب في مسجد الإمام الشافعي بحي الزيتون، فيما كان مكان تسميع الطالبات في مسجد التقوى في الشيخ رضوان ومسجد فلسطين في حي الرمال الشمالي.

وقد بلغ إجمالي الحفاظ الساردين 1471 منهم 761 حافظاً و710 حافظة.