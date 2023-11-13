تظاهرة قرب منزل الرئيس الأمريكي بايدن تطالب بوقف الحرب على غزة- (فيديو)

ديلاوير: عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير في عطلة نهاية الأسبوع على بعد مسافة قصيرة من المئات من المتظاهرين، الذين يتهمونه بإرتكاب إبادة جماعية.

وهتف المتظاهرون ” بايدن لا يمكنك الاختباء نحن نتهمك بالإبادة الجماعية”.

(وكالات)