تظاهرة قرب منزل الرئيس الأمريكي بايدن تطالب بوقف الحرب على غزة- (فيديو)

ديلاوير: عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير في عطلة نهاية الأسبوع على بعد مسافة قصيرة من المئات من المتظاهرين، الذين يتهمونه بإرتكاب إبادة جماعية.
وهتف المتظاهرون ” بايدن لا يمكنك الاختباء نحن نتهمك بالإبادة الجماعية”.
(وكالات)
يكفي مجازر أوقفوا الحرب على غزة والابادة الجماعيه
متى تصحى وتراجع ضميرك على سيارتك العنصرية التي تبارك في قتل الفلسطينيين؟ يوجد ٣ مليون عربي في امريكا انسى ان أصواتهم يوم الانتخابات. حتى غريمك المتصهين دونالد ترمب صرح برفضه القتل لأهالي غزة.