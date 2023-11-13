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تظاهرة قرب منزل الرئيس الأمريكي بايدن تطالب بوقف الحرب على غزة- (فيديو)

13 - نوفمبر - 2023

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ديلاوير: عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير في عطلة نهاية الأسبوع على بعد مسافة قصيرة من المئات من المتظاهرين، الذين يتهمونه بإرتكاب إبادة جماعية.

وهتف المتظاهرون ” بايدن لا يمكنك الاختباء نحن نتهمك بالإبادة  الجماعية”.

(وكالات)

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  1. يقول Abla Alhajkhalil:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 6:35 ص

    يكفي مجازر أوقفوا الحرب على غزة والابادة الجماعيه

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  2. يقول هدال القفقاسي:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 12:28 م

    متى تصحى وتراجع ضميرك على سيارتك العنصرية التي تبارك في قتل الفلسطينيين؟ يوجد ٣ مليون عربي في امريكا انسى ان أصواتهم يوم الانتخابات. حتى غريمك المتصهين دونالد ترمب صرح برفضه القتل لأهالي غزة.

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