تظاهرة نسائية في كابول ضد إغلاق صالونات التجميل في أفغانستان- (صور وفيديو)

كابول: فُرقت عشرات النساء الأفغانيات بخراطيم المياه الأربعاء خلال تظاهرة في كابول احتجاجا على قرار سلطات حركة طالبان إغلاق صالونات التجميل، في ما يشكّل قيداً جديداً على حريّتهن.

منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، استبعدت حركة طالبان النساء من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامّة، ومنعتهن من دخول المتنزّهات والحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامّة، كما ألزمتهن بتغطية أنفسهن بشكل كامل لدى خروجهن من المنزل.

وسيؤدي إغلاق صالونات التجميل، الوارد في مرسوم نُشر في نهاية حزيران/يونيو، إلى اختفاء آلاف المحال التجارية التي تديرها نساء، وغالباً ما لا تكون لأُسرهن مصادر دخل أخرى، في الوقت الذي تشكّل فيه هذه الصالونات آخر فضاءات الحرية وإقامة العلاقات الاجتماعية بالنسبة للأفغانيات.

وكُتب على لافتة رفعتها متظاهرات في شارع بوتشر الواقع في العاصمة، وحيث يوجد الكثير من صالونات التجميل، “لا تأخذوا منّي خبزي ومائي”.

Women's demonstration in Kabul against the Taliban ended violently, one person was arrested and one person was injured. #DoNotRecognizeTaliban تظاهرات زنان در کابل علیه طالبان با خشونت پایان یافتن یک نفر دستگیر و یک نفر زخمی شد @SR_Afghanistan @UN_HRC @hrwafghanistan pic.twitter.com/W5Zv0UE6zD

Afghanistan is safe, except for women who peacefully demand for their rights taken away by @Tobias_Ellwood's buddies and for activists, poets and civilians being tortured in Taliban prisons. Today Taliban once again shot at women protesters in Kabul. https://t.co/xVUMjdY07d pic.twitter.com/3nsZNGBoOz

— Zubaida Akbar (@ZubaidaAKBR) July 19, 2023