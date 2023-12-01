سياسة | عربي | فلسطين

تظاهرت بأنها ميتة.. سيدة فلسطينية تروي كيف اقتحم جندي إسرائيلي منزلها وقتل ابنتها وشقيقتيها

1 - ديسمبر - 2023

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“القدس العربي”: روت شاهدة عيان فلسطينية تدعى الحاجة فاطمة كيف قام قناص إسرائيلي اقتحم منزلها بقتل ابنتها وشقيقتيها، وكيف نجت بأعجوبة بعدما تظاهرت بأنها ميتة.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 9:24 م

    لعنة الله على طغاة العرب الجبناء !
    لمن مخازن أسلحتكم الحديثة ؟
    حذاء مجاهد أشرف منكم !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول أبو نواس من العراق:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 9:33 م

    حسبي الله ونعم الوكيل …
    عليكم ياعرب…
    ياأهل السيادة والفخامة والسمو…
    تفو……

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  3. يقول باسم:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 9:42 م

    ربنا يتقبلهم شهداء انشاءالله في الفردوس الأعلى..

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    1. يقول الكروي داود النرويج:
      ديسمبر 2, 2023 الساعة 10:30 ص

      إن شاء الله , وليس إنشاء الله !!
      و لا حول و لا قوة الا بالله

  4. يقول العالم العربي:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 3:36 م

    يا عربان يا اهل التطاول في البنيان يا اصحاب القمم بلا همم. ..عليكم من الله ماتستحقون…

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