تظاهرت بأنها ميتة.. سيدة فلسطينية تروي كيف اقتحم جندي إسرائيلي منزلها وقتل ابنتها وشقيقتيها

“القدس العربي”: روت شاهدة عيان فلسطينية تدعى الحاجة فاطمة كيف قام قناص إسرائيلي اقتحم منزلها بقتل ابنتها وشقيقتيها، وكيف نجت بأعجوبة بعدما تظاهرت بأنها ميتة.
“قناص إسرائيلي اقتحم المنزل وقتل ثلاث نساء في إعدام ميداني”.. الحاجة فاطمة نجت بأعجوبة وتروي شهادتها عن الحدث#من_غزة #حرب_غزة pic.twitter.com/q86B1DJtug
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 28, 2023
لعنة الله على طغاة العرب الجبناء !
لمن مخازن أسلحتكم الحديثة ؟
حذاء مجاهد أشرف منكم !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
حسبي الله ونعم الوكيل …
عليكم ياعرب…
ياأهل السيادة والفخامة والسمو…
تفو……
ربنا يتقبلهم شهداء انشاءالله في الفردوس الأعلى..
إن شاء الله , وليس إنشاء الله !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
يا عربان يا اهل التطاول في البنيان يا اصحاب القمم بلا همم. ..عليكم من الله ماتستحقون…