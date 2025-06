تظاهر الآلاف خارج بلدية اسطنبول احتجاجا على اعتقال عمدة المدينة- (فيديو)

إسطنبول: تجمع آلاف المتظاهرين خارج مبنى بلدية اسطنبول لليلة الثانية على التوالي اليوم الخميس، للاحتجاج على اعتقال عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو، وهو منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي يعتبرها الكثيرون محاولة مدفوعة سياسيا لاستبعاد منافس رئيسي من السباق الرئاسي المقبل.

واعتقل أوغلو بعد مداهمة لمنزله فجر أمس الأربعاء، في إطار التحقيقات في مزاعم الفساد والصلات الإرهابية في تصعيد لحملة القمع ضد شخصيات المعارضة والأصوات المنشقة.

كما تم اعتقال العديد من الشخصيات البارزة الأخرى، ومن بينهم اثنان من رؤساء البلديات.

وأدى اعتقال زعيم معارض شعبي إلى تعميق المخاوف بشأن الديمقراطية وأثار احتجاجات في اسطنبول وأماكن أخرى، رغم الحظر المفروض على المظاهرات في المدينة لمدة أربعة أيام وإغلاق الطرق.

كما تسبب ذلك في إحداث صدمة في الأسواق المالية، ما أدى إلى توقف مؤقت في التداول أمس الأربعاء، لمنع عمليات البيع على نطاق واسع.

كانت الليرة التركية قد تراجعت بأكثر من 10% لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، كما تراجعت الأسهم التركية وارتفعت عائدات السندات، بعد اعتقال إمام أوغلو أمس الأربعاء.

وانضم منصور يافاس عمدة العاصمة أنقرة وشخصية معارضة شعبية أخرى إلى المسيرة أمام مبنى بلدية اسطنبول اليوم الخميس، داعيا جميع أحزاب المعارضة إلى توحيد قواها ضد “الظلم”.

ومنعت الشرطة مجموعة من الشبان حاولت اختراق أحد الحواجز في محاولة للسير نحو ميدان تقسيم، وهو الساحة المركزية في اسطنبول.

وفي أنقرة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع الطلاب من التقدم على طول أحد الشوارع الرئيسية.

