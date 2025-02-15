تظاهر المئات في بوسطن لدعم الديمقراطية والاحتجاج على سياسات ترامب وماسك- (فيديو) 

بوسطن: تظاهر مئات الأشخاص يوم الجمعة في مدينة بوسطن حيث هتفوا “أوقفوا الانقلاب”، وحملوا لافتات كتبوا عليها “أنا أحب الديمقراطية”، و”قاوموا”، وذلك في احتجاج ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك.

وحظيت المظاهرة السلمية التي نظمت رغم موجة الصقيع بدعم 100 منظمة من منظمات الحقوق المدنية والبيئية والتقدمية في ولاية ماساتشوستس. واستنكر المتحدثون سياسات الإدارة التي تستهدف المجتمعات المهمشة، وحثوا الحشد على معارضة ما وصفوه بالهجوم على الديمقراطية.

وقالت مشاركة تُدعى ديان بلير (76 عاما) “أنا هنا لأنني قلقة للغاية بشأن أحفادي، وخاصة حفيدتي التي لن تتمتع بنفس الحقوق التي كنت أتمتع بها من حيث السيطرة على جسدي وجميع الحقوق التي تمتعنا بها وكبرنا معها”.

وأضافت “سيتم إبعادهم إذا استمر هذا الشرير في مهاجمة الحكومة وتدمير حقوقنا وتدمير ديمقراطيتنا”.

وانتقد آخرون ما يرون أنه تفكيك للحكومة الاتحادية.

من جانبها، قالت إلين إبستين، التي كانت تحمل لافتة تقول “أوقفوا حريق ترامب” إن “من المهم الوقوف والاحتجاج وليس مجرد البقاء في المنزل وعدم القيام بأي شيء.. أشعر أنني مضطرة للدفاع عما هو صحيح. ما يحدث الآن خطأ كبير”.

(أ ب)