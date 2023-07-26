تظاهر عشرات العراقيين للمطالبة بالسيطرة على سعر صرف الدولار

بغداد: تجمّعَ العشرات من العراقيين، اليوم الأربعاء، أمام مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد بالعاصمة بغداد، للمطالبة بالسيطرة على سعر صرف الدولار، الذي يشهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ أكثر من أربعة أشهر.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب الحكومة العراقية بوضع إجراءات صارمة للسيطرة على سعر صرف الدولار، لما يشكله هذا الارتفاع من آثار سلبية على مستوى أسعار السلع الأساسية في البلاد.

وأحاطت القوات العراقية المتظاهرين الذين تجمعوا في شارع الرشيد قبالة مبنى البنك المركزي العراقي.

وواصل سعر صرف الدولار في السوق الموازي في العراق تسجيل قفزات غير مسبوقة، لأول مرة منذ أكثر من أربعة أشهر، حيث بلغ 155 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، فيما يبلغ السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي 1320 ألف دينار لكل 100 دولار.

وأعلن مسؤولون في البنك المركزي وضع ضوابط جديدة للسيطرة على أسعار صرف الدولار التي جاءت بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية قيوداً على 14مصرفاً خاصاً عراقياً ومنعهم من التعامل بالدولار على خلفية شكوك بالتورط في عمليات تهريب الدولار.

(د ب أ)