تعادل أرسنال وتشيلسي في ديربي لندني بالدوري الإنكليزي

لندن: خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على الديربي اللندني بين تشيلسي وضيفه أرسنال في قمة مباريات المرحلة الـ11 ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدفا المباراة، التي أقيمت على ملعب (ستامفورد بريدج) خلال الشوط الثاني وفي غضون 10 دقائق فقط، حيث بادر أرسنال بالتسجيل عن طريق غابرييل مارتينيللي في الدقيقة 60، قبل أن يحرز بيدرو نيتو هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 70.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 19 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق الأهداف أمام أرسنال، صاحب المركز الرابع المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويأتي هذا التعادل، ليواصل أرسنال ابتعاده عن طريق الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، بعدما سبق أن خسر خارج ملعبه أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد، وتعادل مع ضيفه ليفربول.

وتضاعفت آلام فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الفترة الأخيرة، عقب خسارته الموجعة صفر / 1 أمام مضيفه إنتر الإيطالي، يوم الأربعاء في دوري الأبطال، ليكتفي الفريق الملقب بـ(المدفعجية) بتحقيق فوزين فقط مقابل تعادلين و3 هزائم في لقاءاته السبعة الأخيرة بمختلف المسابقات.

من جانبه، عجز تشيلسي عن الاستفادة من اللعب داخل قواعده، حيث كان يطمح لتحقيق فوزه الأول على أرسنال منذ أغسطس/آب 2021، عندما حسم الديربي لمصلحته بنتيجة 2 / صفر على ملعب (الإمارات).

ومنذ ذلك الحين تلقى تشيلسي 4 هزائم أمام أرسنال وفرض التعادل نفسه على لقاءين الآن خلال مبارياتهما الست الأخيرة بالبطولة العريقة.

وواصل تشيلسي إخفاقه في تحقيق أي فوز على ملعبه أمام أرسنال منذ ما يزيد عن 6 أعوام، حيث يرجع آخر انتصار له بمعقله ضد منافسه إلى 18 أغسطس/آب 2018 عندما تغلب عليه 3 / 2 ببطولة الدوري، ليتلقى بعدها 3 هزائم ويتعادل في مثلها خلال المواجهات الست الأخيرة التي جرت بينهما على هذا الملعب.

وبات هذا هو التعادل الـ52 بين الناديين ببطولة الدوري في 175 مباراة أقيمت بينهما في المسابقة العريقة، مقابل 69 فوزا لأرسنال و54 انتصارا لتشيلسي.

(د ب أ)