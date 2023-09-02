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تعادل إيفرتون مع شيفيلد في الدوري الإنكليزي

منذ 25 دقيقة

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لندن: خيم التعادل الإيجابي 2/ 2 على مباراة شيفيلد يونايتد مع ضيفه إيفرتون اليوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المالي عبد الله دوكوري بهدف لشيفيلد في الدقيقة 14 ثم تعادل كاميرون ارتشر لإيفرتون في الدقيقة 33.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون هدفا بالخطأ في مرماه لكن الهولندي أرنو دانجوما أدرك التعادل لإيفرتون في الدقيقة 55.

وحصد إيفرتون وشيفيلد أول نقطة لهما في الموسم الحالي بعد خسارتهما في أول ثلاث مباريات هذا الموسم.

(د ب أ)

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