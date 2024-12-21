رياضة | كرة قدم عربية

تعادل الإمارات وقطر 1/1 في خليجي 26

21 - ديسمبر - 2024

أكرم عفيف- أرشيف

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الكويت: تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره القطري 1/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس الخليج العربي في نسختها رقم 26 والتي انطلقت اليوم في الكويت وتستمر حتى الثالث من يناير / كانون الثاني المقبل.
وتقدم منتخب قطر عن طريق أكرم عفيف من ضربة جزاء في الدقيقة 17، قبل أن يدرك يحيى الغساني التعادل للمنتخب الإماراتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وجاء ذلك التعادل ليكون الثاني في البطولة، بعد نهاية مباراة الافتتاح بين منتخب البلد المضيف، الكويت، ونظيره العماني 1/1.
ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره العماني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية، وهي الجولة التي يلتقي فيها المنتخب الإماراتي مع الكويت.
(د ب أ)

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