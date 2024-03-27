تعادل المغرب وموريتانيا سليبا في مباراة ودية

الرباط : خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره الموريتاني، التي أقيمت مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش) في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويستعد المنتخبان لاستئناف منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم .2026

ويتواجد المنتخب الموريتاني في المجموعة الثانية مع منتخبات السنغال والسودان والكونغو الديمقراطية وتوجو وجنوب السودان.

فيما يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة مع منتخبات زامبيا والنيجر وتنزانيا والكونغو.

(د ب أ)