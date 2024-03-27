رياضة | كرة قدم عربية

تعادل المغرب وموريتانيا سليبا في مباراة ودية

27 - مارس - 2024

صورة من حساب الاتحاد الموريتاني لكرة القدم (فيسبوك)

حجم الخط
0

الرباط : خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره الموريتاني، التي أقيمت مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش) في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويستعد المنتخبان لاستئناف منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم .2026

ويتواجد المنتخب الموريتاني في المجموعة الثانية مع منتخبات السنغال والسودان والكونغو الديمقراطية وتوجو وجنوب السودان.

فيما يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة مع منتخبات زامبيا والنيجر وتنزانيا والكونغو.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

اللاعب المغربي أمرابط يعدو في شوارع مراكش.. ومدونون ينتقدون صدره العاري- (فيديو وتدوينات)
منذ ساعة واحدة
الرجاء يتوج بلقب كأس العرش المغربي للمرة التاسعة- (فيديو)
منذ 14 ساعة
الرئيس الجزائري من أوائل المعزين بوفاة والدة ملك المغرب
30 - يونيو - 2024
وفاة والدة العاهل المغربي الأميرة للا لطيفة
29 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية