تعادل سلبي بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي في قمة بالدوري المغربي

الرباط: فرض التعادل السلبي نفسه على قمة بين الرجاء البيضاوي المغربي ضد ضيفه الجيش الملكي على ملعب العربي الزاولي ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المغربي لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

شكل فريق الرجاء خطورة على مرمى منافسه من الكرات الثباتة للثنائي نوفل الزرهوني وصابر بوكرين، بينما لم يتعرض المهدي الحرار حارس مرمى الرجاء لأي اختبار حقيقي من الهجمات المرتدة للجيش الملكي.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني حتى الثواني الأخيرة، حيث تصدى أيوب الخياطي حارس مرمى الجيش الملكي لركلة جزاء سددها الحسين رحيمي، لتضيع على الرجاء فرصة ثمينة لتحقيق الفوز.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 12 نقطة في وصافة جدول الترتيب متفوقا بفارق الأهداف عن اتحاد طنجة صاحب المركز الثالث، وأمامهما المغرب الفاسي في الصدارة برصيد 13 نقطة.

أما الرجاء المغربي فتراجع للمركز الثامن برصيد 10 نقاط متساويا مع أندية الدفاع الحسني الجديدي واتحاد تواركة وحسنية أكادير.

(د ب أ)