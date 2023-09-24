تعادل مثير بين أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنكليزي

لندن: أهدر أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل 2 / 2 مع ضيفه وجاره توتنهام هوتسبير، الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وأصبح في جعبة أرسال، الذي تعادل للمباراة الثانية في البطولة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات، 14 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

في المقابل، ارتفع رصيد توتنهام، الذي تحطمت سلسلة انتصاراته في المسابقة بعدما استمرت في المراحل الأربع الماضية، إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام أرسنال.

وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 26 بهدف عبر النيران الصديقة، بواسطة الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع توتنهام، الذي أحرز هدفا عكسيا لأصحاب الأرض.

وأدرك الكوري الجنوبي هيونغ مين سون التعادل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 42، غير أن بوكايو ساكا أضاف الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ولم يهنأ أرسنال بتقدمه كثيرا، بعدما عاد سون لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 55.

وحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث في الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة في “الديربي اللندني”.

(د ب أ)