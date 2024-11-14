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تعادل مخيب للمنتخب السعودي مع مضيفه الأسترالي في تصفيات المونديال

14 - نوفمبر - 2024

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ملبورن: تعادل المنتخب السعودي مع مضيفه الأسترالي سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأخفق المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ولم تكن النتيجة مرضية للطرفين بعدما رفعا رصيدهما إلى ست نقاط مع وصول التصفيات لمنتصف الطريق، حيث يتواجد المنتخب الأسترالي في المركز الثاني، والسعودي في المركز الثالث.

وكانت هذه هي أول مباراة للفرنسي هيرفي رينار، في قيادة المنتخب السعودي، الذي عاد لقيادته بعد ولاية سابقة له قبل نحو عامين.

ويتأهل أول منتخبين لنهائيات كأس العالم 2026 بشكل مباشر، فيما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع للدور الرابع من التصفيات.

(د ب أ)

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