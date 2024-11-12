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تعاون جديد بين لطيفة التونسية وزياد الرحباني

12 - نوفمبر - 2024

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

في خطوة ترويجية وحماسية لألبومها الغنائي الجديد، كشفت النجمة التونسية لطيفة لجمهورها ومتابعيها عن المباشرة بالتحضيرات لتصوير ألبومها الغنائي مع الفنان اللبناني زياد الرحباني الذي وصفته بالعظيم.

وقالت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: “حاضر.. أهم خبر أنا ابتديت أجهز لتصوير ألبومي مع العظيم زياد الرحباني وحيكون مفاجأة كبيره بإذن الله”.

وتمنت لطيفة في الوقت عينه أن يحمي الرب لبنان من الأحداث الأليمة بقولها: “يا رب يحمي لبنان وتخلص كل هالأحداث المحزنة”.

وسبق للطيفة أن تعاونت مع الفنان اللبناني منذ سنوات في أكثر من عمل غنائي باللهجة اللبنانية، ومن بين هذه الأعمال “أمنلي بيت” و”بنص الجو”.

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