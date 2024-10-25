“تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى”.. متضامن مع فلسطين يقاطع بايدن أثناء اعتذاره للهنود الحمر- (فيديو)

لافين فيليج (أريزونا): اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا اليوم الجمعة، عن دور الحكومة الأمريكية في إدارة مدارس داخلية أساءت للأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر)، لأكثر من 150 عاما، لكنه تعرض لمقاطعة أثناء ذلك بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.

وقال بايدن في اعتذاره في ملعب رياضي في الهواء الطلق في قرية لافين بولاية أريزونا بالقرب من فينيكس: “هذا من أهم الأمور التي أتيحت فرصة للقيام بها في حياتي المهنية بأكملها… إنها خطيئة عالقة بأرواحنا… أعتذر رسميا”.

وحضر بضع مئات من الأشخاص، كثيرون منهم يرتدون الزي القبائلي التقليدي، وهللوا حين اعتذر بايدن عن الصدمة التي واجهتها أجيال من جماعات من الهنود الحمر بسبب المدارس الداخلية في أنحاء البلاد.

لكن أحد المتضامنين مع فلسطين قاطع بايدن قائلا: “كيف تعتذر عن إبادة جماعية، بينما ترتكب إبادة جماعية في فلسطين؟”

فأجاب الرئيس “كثيرون من الأبرياء يُقتلون، ولا بد من وقف هذا”.

وأدى دعم الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية على غزة إلى أشهر من الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة، وطالب مدافعون عن حقوق الإنسان بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لأن عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا في المنطقة، فيما يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من الجوع والمرض.

وتُعدّ زيارة الجمعة الأولى التي يذهب فيها الرئيس الديمقراطي بايدن إلى مقاطعة للهنود الحمر أثناء وجوده في منصبه، وهي جزء من جهوده لتعزيز تركته في الأشهر الأخيرة الباقية له في البيت الأبيض.

كما أن ولاية أريزونا واحدة من الولايات السبع المتأرجحة في سباق محتدم في الانتخابات الأمريكية التي تجرى في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويتنافس فيها كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطي والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

(وكالات)