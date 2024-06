تعتيم إعلامي غربي متعمد.. وتفاعل عربي واسع مع أمريكي ضحى بحياته لوقف “إبادة غزة”- (تغريدات)

واشنطن: “بوعزيزي أمريكا”، وصف أطلقه مغردون وناشطون عرب على الطيار الأمريكي آرون بوشنيل (25 عاما)، بعد إضرام النار في جسده احتجاجا على ما يحدث من “إبادة جماعية” في غزة، وسط تفاعل وتضامن عربي.

في الوقت ذاته تم رصد تجاهل وسائل إعلام أمريكية شهيرة للحيثيات التي أدت إلى وفاة بوشنيل، والمتمثله في تضامنه مع غزة وفلسطين.

https://twitter.com/Tunrevealed08/status/1762220453438038132

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة بدعم أمريكي على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء وتسببت بدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

في 17 ديسمبر/كانون أول 2010، أقدم التونسي محمد البوعزيزي، على إضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة السلطات المحلية لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وعدم قبول شكواه.

وبعد 14 عاما، أعلنت شرطة واشنطن، الاثنين، وفاة الأمريكي آرون بوشنيل الذي أضرم النار بنفسه أمام السفارة الإسرائيلية “تنديدا بالإبادة الجماعية” في غزة.

وقالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية، في بيان، الاثنين، إن العسكري في القوات الجوية الأمريكية آرون بوشنيل، فارق الحياة بعد إضرامه النار بنفسه.

وتوجه بوشنيل نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب وقودا على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ مرارا “الحرية لفلسطين” حتى توقف عن التنفس.

وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنيل: “سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”.

وأظهرت المشاهد أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنيل “هل يمكنني مساعدتك؟” و”استلق على الأرض”، فيما يقول الشرطي الآخر “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسا”.

وكانت عبارة الجندي الأمريكي من الكلمات المتداولة بقوة في منصة إكس بعدة دول عربية بينها مصر والكويت وفق ما رصدته “الأناضول”.

وكتب حساب بعنوان labnan الموثق بمنصة إكس قائلا: “توفي بوعزيزي امريكا”

وتساءل حساب باسم عبد الرحمن عامر :‏”هل سيكون ‎آرون بوشنيل محمد بوعزيزي، هل حان الوقت لربيع أمريكي .. أوروبي”.

وقال حساب أحمد الجهيني: “‏بوعزيزي أمريكا اعترض على عربدة أمريكا ومات وهو يقول الحرية لفلسطين”.

وكذلك وصفه حساب باسم موسى مازن قائلا: “أظن بوعزيزي بعث من جديد في أمريكا”.

وقالت الصحفية ديما الخطيب عبر حسابها بمنصة إكس: “‏وسائل الإعلام الغربية تنقل خبر الجندي الأمريكي آرون بوشنيل الذي أحرق نفسه حتى الموت احتجاجاً على دعم حكومته للإبادة الجماعية، وآخر كلماته “فلسطين حرة”، دون ذكر كلمة فلسطين أو غزة أو إبادة جماعية في عناوينها”.

وأضاف: “صحافة العار تريد تمييع احتجاج هذا الشاب الذي ضحى بحياته لإيصال رسالة”.

ونشرت منصة “‏عربي بوست” عبر حسابها بمنصة إكس، صورا من تغطية نيوزويك وواشنطن بوست وسي إن إن ووكالات غربية للحادث.

وقالت: “بشكل عفوي اتفقوا على عدم ذكر سبب إحراق الجندي آرون بوشنل نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن.. رغم أنه أعلن السبب بنفسه في فيديو شاهده الجميع، وقال إن السبب هو “احتجاجه على الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة”.

وتساءلت عن تجاهل السبب في عناوينها بالقول: “لا يعرفون السبب ولم يصلهم الفيديو الذي نشره الجندي وسبب آخر؟”.

وانتقدت الكاتبة العربية، سمر جراح عبر حسابها بمنصة “إكس” التعتيم الأمريكي، قائلة: “الخبر على صفحة نيويورك تايمز. لا ذكر لفلسطين أو ‎غزة”.

وأضافت: “‏خبر موقع سي إن إن يقول عضو في سلاح الجو يشعل النار بنفسه خارج سفارة إسرائيل في واشنطن. لا ذكر لغزة أو الإبادة في عنوان الخبر”.

Check @nytimes Headline when someone “burns himself to death” Amazing level of hypocrisy 👇🏼@Mrs_Derbz pic.twitter.com/gDGribYUeI

— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) February 26, 2024