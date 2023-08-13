رياضة | كرة قدم عالمية

تعثر مبكر لبرشلونة في خيتافي بعد طرد لاعبين وتشابي

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

مدريد:  استهل برشلونة رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتعادل دون أهداف مع مضيفه خيتافي في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق بجانب المدرب تشابي هرنانديز اليوم الأحد.

وتعرض البرازيلي رافينيا جناح برشلونة للطرد قبل نهاية الشوط الأول بسبب ضربة بالمرفق، وتساوى الفريقان بعد حصول خايمي ماتا مهاجم خيتافي على الانذار الثاني في الدقيقة 57.

كما طرد تشابي مدرب برشلونة للاحتجاج على عدم احتساب مخالفة لصالح المهاجم المغربي البديل عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 70.

وعجز الفريق القطالوني عن استغلال الفرص ليخرج بتعادل محبط في بداية الموسم بعد يوم من فوز مقنع لغريمه ريال مدريد 2-صفر في ملعب أتليتيك بيلباو.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي من برشلونة
12 - أغسطس - 2023
فضيحة جنسية تهز نادي برشلونة
4 - أغسطس - 2023
رئيس برشلونة ينتقد رحيل اللاعبين من أوروبا إلى الدوري السعودي
3 - أغسطس - 2023
برشلونة يهزم ميلان في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد
2 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية