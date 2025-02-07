تعثر نمو الوظائف في السوق الأمريكية خالف التوقعات

■ واشنطن – وكالات: جاءت الزيادة في الوظائف في الولايات المتحدة أدنى من المتوقع في كانون الثاني/يناير بينما انخفض معدل البطالة، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة.

وارتفع العدد الإجمالي للوظائف الجديدة بمقدار 143,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل بكثير مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر والبالغ 307,000 بعد مراجعته.

وكان رقم كانون الثاني/يناير أقل من تقديرات مختلف المحللين الذين توقعوا 155 ألف وظيفة وفقًا لموقع بريفينغ.كوم.

وفي الوقت نفسه انخفض معدل البطالة من 4,1 في المئة إلى 4,0 في المئة متجاوزا توقعات المحللين.

وأظهر التقرير أن نمو الأجور كان أفضل أيضا من توقعات المحللين مسجلا 0,5 بالمئة.

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي ظل قويا نسبيا مع بدء ولاية ترامب الرئاسية الثانية في 20 كانون الثاني/يناير.

لكن الخبيرة الاقتصادية في شركة إيرنست يونغ ليديا بوسور ذكرت في مذكرة هذا الأسبوع أن «من المرجح أن تكون السياسات التجارية هي العامل الحاسم الأكبر في 2025».

وحذرت من أن «الرسوم الجمركية المرتفعة والغموض السياسي المتزايد قد يدفع الشركات إلى تبني سلوكيات الانتظار والترقب بشكل متزايد والتراجع عن التوظيف في ظل ارتفاع تكاليف المواد التي تدخل في انتاج السلع والخدمات والتدابير الانتقامية».

وارتفع الدولار أمس الجمعة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.0 بالمئة، مما يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مبررا لتأجيل خفض أسعار الفائدة حتى يونيو /حزيران على الأقل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين والجنيه الإسترليني وعملات رئيسية أخرى، في أحدث تعاملات 0.204 في المئة إلى 107.88. وانخفض الدولار نحو اثنين في المئة من أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 109.88 مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية.وتراجع اليورو في أحدث تعاملات 0.2 في المئة إلى 1.0362. وارتفع الدولار 0.27 في المئة مقابل الين عند 151.9 بعد انخفاضه إلى ما دون 151 ينّاً للمرة الأولى منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول في التعاملات الآسيوية المبكرة.