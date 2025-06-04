تعثّر أجندة ترامب في غزة وأزمات خارجية تقوّض زخم رئاسته

واشنطن- “القدس العربي”: يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الانتكاسات السياسية والدبلوماسية التي أبطأت زخم انطلاقته في ولايته الجديدة، وسط إخفاق في تحقيق وعود كبرى، أبرزها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

مع اقتراب نهاية أول 200 يوم من ولايته، يجد ترامب نفسه أمام معادلة صعبة: إما إعادة ضبط بوصلته السياسية، أو المضي قدمًا في نهج تصادمي قد يعمّق أزماته الداخلية والخارجية، خصوصًا في ملف غزة

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية عام 2024 بوضع حدّ سريع للعنف في غزة، قائلًا: “أنهِ الأمر ولنعد إلى السلام وتوقفوا عن قتل الناس”. غير أن جهوده في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف القتال باءت بالفشل، حيث رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – أحد أبرز حلفاء ترامب – التجاوب مع الضغوط الأمريكية، في وقت تتفاقم فيه الفوضى على الأرض، لا سيما بسبب الخلافات حول توزيع المساعدات الغذائية في القطاع المحاصر.

وتعكس أزمة غزة واحدة من عدة ملفات حرجة تزعزع أداء الإدارة الجديدة، إلى جانب الجمود في أوكرانيا، حيث فشلت وعود ترامب بإنهاء الحرب “خلال 24 ساعة”، والاحتكاك المتزايد مع مؤسسات أمريكية كالقضاء الفيدرالي والاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الرغم من تصريحات ترامب المتكررة عن علاقاته الشخصية مع زعماء المنطقة، فإن تعنّت الحكومة الإسرائيلية وفشل واشنطن في التأثير على مجريات الميدان في غزة، كشف حدود النفوذ الأمريكي وقيّد فعالية الدبلوماسية الرئاسية.

داخليًا، تتكاثر التحديات، فمشروع القانون الضريبي الذي يروّج له ترامب كأبرز إنجازاته، يواجه معارضة من داخل الحزب الجمهوري ذاته. وقد وصف إيلون ماسك – الذي كان أحد أعمدة حملة ترامب الاقتصادية – مشروع القانون بأنه “تشريع شنيع سيدمّر الاقتصاد”، وانضم إلى السيناتور الجمهوري راند بول في التحذير من تفاقم العجز الفيدرالي.

ومع اقتراب نهاية أول 200 يوم من ولايته، يجد ترامب نفسه أمام معادلة صعبة: إما إعادة ضبط بوصلته السياسية، أو المضي قدمًا في نهج تصادمي قد يعمّق أزماته الداخلية والخارجية، خصوصًا في ملف غزة الذي يتحول تدريجيًا إلى اختبار لمصداقيته الدولية.