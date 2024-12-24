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تعديلات قانونية مقترحة لرفع سن الزواج وتقييد تعدد الزوجات في المغرب

24 - ديسمبر - 2024

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الرباط: أعلنت الحكومة المغربية، الثلاثاء، عن تعديلات مقترحة على قانون الأسرة، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بالعاصمة الرباط عقدته الحكومة بحضور رئيسها عزيز أخنوش وعدد من الوزراء.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي: “تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة (قانون الأسرة) والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية بالبلاد)، حددنا أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة كاملة”.

وزاد: “وضعنا استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع شروط تضمن بقائه عند التطبيق في دائرة الاستثناء”، دون إيضاحات.

وحاليا، يتيح القانون الزواج للذكور والإناث في سن 18 عاما، لكن أيضا يمكن تزويج الإناث بين 15 و18 عاما بشرط الحصول على إذن من القاضي، فيما يُمنع على الذكور الزواج قبل 18 عاما.

وبخصوص تعدد الزوجات قال وهبي: “اعتمدنا إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في العقد، وحال اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط”.

وتابع: “حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي”.

كما شملت التعديلات المقترحة “تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية (الزواج)، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية”، حسب وزير العدل دون تفاصيل.

وأوضح وهبي أنه “سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية”، و”عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها”.

ولم تحدد الحكومة تاريخا لتقديم التعديلات المقترحة إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها، وفي حال المصادقة عليها تُنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 5:59 م

    إذن وكأنهم يقولون للناس لا تتزوجوا 😓

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  2. يقول سعاد بطل:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 10:12 م

    تصحيح : ليس 15سنة ولكن 17سنة

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  3. يقول Ali:
    ديسمبر 25, 2024 الساعة 8:04 ص

    تطور إيجابي.

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  4. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    ديسمبر 25, 2024 الساعة 3:37 م

    توضيح ربما مهم خصوصا للاخوة من المشرق.
    .
    في الصورة مكتوب “قسم قضاء الاسرة”
    .
    وتحت الجملة بالعربية مكتوب نفس الشيئ بالامازيغية المعتمدة بأحر “التيفناغ”.
    .
    رسمت اللغة الامازيغية.. والمغرب بلد امازيغي عربي.. وتصالحنا مع هويتنا وتاريخنا
    وانطلقنا بقوة نحو المستقبل.. هذا مهم جدا لكل امة عريقة.
    .
    واخيرا تحررنا من براثبن القومجية بدون التفريط في هويتنا العربية.
    .
    واخيرا تحررنا من تزوير التاريخ القومجي الدي جعل مثلا طارق بن زياد قائد عربي.
    .
    الامر ليس فيه اي معادات للعروبة.. بالعكس.. هو تتثمينها بازالة الايدلوجية القومجية المصلحجية منها.

    رد
  5. يقول مغربي حر:
    ديسمبر 25, 2024 الساعة 6:05 م

    وا اسفاه على شريعتنا الإسلامية فعلا لقد حبس الله علينا المطر بسبب هؤلاء الذين ضربوا بما شرع الله في كتابه الكريم عرض الحاءط واتوا لنا بشريعة من عندهم

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    1. يقول ملاحظ...:
      ديسمبر 26, 2024 الساعة 4:01 ص

      يعني كندا وأمريكا واوربا التي تنعم بخيرات طبيعية لا تنتهي تبطق شرع الله !
      يا أخي كفانا من الشعبوية، لقد تم تحكيم شرع الله في الأمور الواضحة وتم اعتماد الاجتهاد في الأمور المستجدة ولم يتم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام.

  6. يقول أسامة الجزائر:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 2:49 ص

    ستخربون ما تبقى من النظام الأسري المغربي وتساهمون في عزوف الشباب عن الزواج وزيادة نسبة الطلاق وبالتالي خراب المجتمع…

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    1. يقول ملاحظ...:
      ديسمبر 26, 2024 الساعة 2:22 م

      في اعتقادي اخي الكريم ان العيب ليس في التغيير الذي ادخل لمدونة الأسرة فالمشكل متشعب ومعقد جدا.
      لقد لاحظت شخصيا ان عددا كبيرا من المقبلين على الزواج أصبحوا يرون في مؤسسة الزواج مشروعا ربحيا. ناهيك على انعدام الحس الديني لدى عدد من الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق المراة وتتبنى طرحا مخالفا لقيم المجتمع الإسلامية والتقليدية.
      أضف إلى ذلك عدم جاهزية المقبلين على الزواج لتحمل كامل المسؤولية وتاثر البعض منهم بالحياة الغربية بعدما سهلت التكنولوجيا الانفتاح على الآخر.
      ويبقى المشكل معقد بشكل كبير.

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