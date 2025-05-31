تعديل طفيف في شكل بطولة دوري أبطال أوروبا

ميونخ: تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تعديلا طفيفا في المستقبل، حيث تتمتع الفرق الثمانية الأولى في مرحلة الدوري بميزة اللعب على أرضها في مباراة الإياب من مباريات خروج المغلوب ضد الفرق ذات التصنيف الأضعف ، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “بيلد” الألمانية اليوم السبت.

وشهد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكبر تغيير له منذ أن أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) البطولة في عام 1992.

وجرى تحويل المسابقة إلى دوري واحد كبير مكون من 36 فريقا بدلا من الشكل السابق الذي كان يتألف من عدة مجموعات.

لكن الفرق الثمانية الأولى حصلت على ميزة اللعب على أرضها فقط في مباراة الإياب في دور الـ 16 ، وليس الأدوار النهائية من البطولة القارية.

لكن مازال يتعين على اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموافقة على خطة لجنة مسابقات الأندية لتعديل هذه القاعدة، وهو الأمر الذي يعتبر إجراء شكليا.

ولم يتم تحديد التغييرات المحتملة الأخرى، مثل الانتقال مباشرة إلى ركلات الترجيح بدلا من الوقت الإضافي.

(د ب أ)