تعديل وزاري في الإمارات يشمل تعيين ولي عهد دبي وزيرا للدفاع

القاهرة: أعلن حاكم دبي، ورئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عن تشكيل وزاري جديد، يشمل انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لحكومة الدولة، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتعيينه وزيراً للدفاع.
وجاء في المنشور: “بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة… واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات”.
الإخوة والأخوات … بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات .. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي :
انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة…
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2024
وتابع: “ثقتنا كبيرة بأنه سيشكّل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات”.
كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية.
(رويترز)
تذكروا ما اكلته.
بداية إنهيار الإمارات و عزل كبيرهم .
لم ارى في حياتي أناس تتصرف وكانّها تمتلك العباد والبلاد إلا في بلاد العربان.
في الدول المحترمة ذات الملكية كإنجلترا وتايلند واليابان بغض النظر عن سياستها تجاهنا، لا يتصرف احد بدلك الغرور الموجود في مشايخ وممالك العربان والذي ليس في محله ولا يملك المغرر مقومات غروره من الأساس ولا يحق له الغرور ولا يليق لا له ولا عليه.
الرجل يتصرف كمالك للأرض والناس وها هو قد منحهم بهبة ربانية تتنزل عليهم من السماء
Good news!!! Palatine will be liberated soon.
الضاهر أنهم قرروا تحرير الجزر المتنازع عليها مع إيران وفي هذه الحالة نتمنى ان لا يستخدموا كل أسلحتهم الفتاكة ضد الفرس وان يراعوا احتفالات عاشوراء الشيعية