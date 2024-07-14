تعديل وزاري في الإمارات يشمل تعيين ولي عهد دبي وزيرا للدفاع

محمد بن راشد وحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أثناء عرض عسكري في مارس/آذار 2022- رويترز

القاهرة: أعلن حاكم دبي، ورئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عن تشكيل وزاري جديد، يشمل انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لحكومة الدولة، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتعيينه وزيراً للدفاع.

وجاء في المنشور: “بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة… واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات”.

الإخوة والأخوات … بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات .. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي : انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2024

وتابع: “ثقتنا كبيرة بأنه سيشكّل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات”.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية.

(رويترز)