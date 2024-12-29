تعرضوا للتعذيب والتنكيل.. سلطات الاحتلال تفرج عن 20 فلسطينيا اعتقلتهم في غزة- (تدوينة)

غزة: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأحد، عن 20 أسيرا فلسطينيًا عبر حاجز “كرم أبو سالم” أقصى جنوب شرق القطاع، اعتقلتهم خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في محافظة شمال غزة.

وقال مصدر أمني فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته: “إن 20 فلسطينيًا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق سراحهم من قبل الجيش الإسرائيلي على حاجز كرم أبو سالم”.

وأوضح المصدر أن هؤلاء الفلسطينيين اعتقلوا أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة، والمستمرة منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية يخضعون حاليا لفحوصات طبية داخل المستشفى، لافتا إلى أن إفادات المفرج عنهم تؤكد تعرضهم للتعذيب والتنكيل والإهانة داخل السجون الإسرائيلية.

#متابعة: أسماء 20 أسيرًا من قطاع غزة أفرج عنهم الاحتلال صباح اليوم. pic.twitter.com/SQcCZsa5B0 — فلسطين بوست (@PalpostN) December 29, 2024

وخلال الفترة الماضية، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية جراء التعذيب.

ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر 2023، اعتقل جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون بالطواقم الصحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

وكشفت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض أسرى فلسطينيين من غزة لتعذيب وإهمال طبي أودى بحياة العديد منهم في مراكز اعتقال إسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)