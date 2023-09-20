تعرض طاقم قناة سويدية لهجوم بمسيرة روسية قرب خط الجبهة في أوكرانيا

زابوريجا (أوكرانيا): أعلن أفراد طاقم قناة “تي في فور” السويدية، أنهم تعرضوا لهجوم مسيرة روسية بينما كانوا يعملون بالقرب من خط الجبهة في جنوب شرق أوكرانيا.

وأعلنت القناة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن المراسل يوهان فريدريكسن والمصور دانيل زدولسيك لم يتعرضا لأذى في الحادث الذي وقع على مسافة كيلومترات قليلة من خط الجبهة على طرف سد كاخوفكا المدمر أمس الثلاثاء.

ولكن الموقع أشار إلى أن منتج القناة المحلي ورجلي شرطة أوكرانيين كانوا يرافقون الصحفيين أصيبوا بشكل طفيف. ودمرت سيارة الفريق ومعدات التصوير بالكامل. وكتبت القناة أن تصرف الشرطة المحلية أنقذ حياتهم على الأرجح.

وقال فريدريكسن: “كنا محظوظين هذه المرة. الصاروخ الروسي الذي أسقطته مسيرة سمعناه وهو يرتطم بمؤخرة سيارتنا مباشرة. ولحسن الحظ لم يكن هناك أحد في السيارة.. أن هذا ما يبدو عليه الأمر لملايين من الشعب الأوكراني الآن: خطر دائم محيط بالحياة”.

(د ب أ)