رياضة

تعرض منير نصراوي والد نجم كرة القدم الإسبانية لامين يامال للطعن- (صور وفيديو)

15 - أغسطس - 2024

منير نصراوي رفقة ابنه يامال بعد تتويج إسبانيا بكاس أوروبا (رويترز)

حجم الخط
1

برشلونة: شارك لامين يامال في تدريبات برشلونة الإسباني بمدينة جوان غامبر الرياضية، اليوم الخميس، استعدادا لأولى مباريات الفريق الكتالوني في الموسم أمام فالنسيا، رغم تعرض والده لحادث طعن، مساء أمس الأربعاء.

وتلقى النجم الصاعد في سماء الكرة الإسبانية، مساندة كل من زملائه وأعضاء الجهاز الفني وإدارة النادي، بعد ساعات من الحادث الذي وقع مساء الأربعاء في ماتارو بمدينة برشلونة ودخل على أثره والده المغربي الأصل منير نصراوي، إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب تقارير محلية.

 نُقل منير نصراوي إلى المستشفى، بعد إصابته بطعنتين في البطن  في مرآب للسيارات، بعد هجوم من قبل ثلاثة رجال،  كانت له في وقت سابق مشاجرة معهم

وأظهرت صور خروج لامين يامال، صباح اليوم، على متن سيارة من المستشفى، الذي يرقد فيه والده.

وبحسب صحيفة “لا فانغارديا” الإسبانية، فإن والد لاعب كرة القدم، نقل إلى مصلحة الطوارئ بالمستشفى، بعد إصابته بطعنتين في البطن بعد هجوم من قبل ثلاثة رجال، تردد أنهم جيرانه، وذلك داخل مرآب للسيارات في ماتارو بإقليم كاتاولونيا بشمال شرق إسبانيا. وتردد أن منير نصرواي كانت له في وقت سابق مشاجرة معهم، عرفت تدخلا للشرطة، كما أظهرت لقطات فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل.

وبقي الضحية في المستشفى في وقت مبكر من صباح الخميس برفقة شقيقه الذي ظل على اتصال هاتفي مستمر مع لامين يامال خلال الساعات القليلة الأولى، لا سيما مع استقرار حالة والده وزوال الخطر.

وكانت صحيفة “لا فانغارديا” قالت، مساء أمس، إنه تم نقل نصراوي إلى مستشفى كان روتي بمدينة بادالونا القريبة وتشخيص الإصابة بأنها “خطيرة”. وأضافت أن الشرطة المحلية وشرطة الإقليم حددت عددا من الشهود على الواقعة.

لكن تقريرا صدر في وقت لاحق على موقع ريليفو الرياضي نقل أيضا عن مصادر رسمية أن نصراوي خرج من المستشفى.

وأكدت الشرطة في ماتارو اعتقال ثلاثة أشخاص وتم توجيه اتهام إليهم بمحاولة القتل، وفق إعلام إسباني.

ويستعد يامال (17 عاما) للمشاركة مع برشلونة في مواجهته الافتتاحية بمسابقة الدوري الإسباني السبت المقبل، عندما يحل ضيفا على فالنسيا بملعب “الميستايا”.

خروج لامين يامال، صباح اليوم، من المستشفى، الذي يرقد فيه والده

والدة منير نصرواي وشقيقه وأقاربه لدى وصولهم، اليوم، للمستشفى الذي نقل إليه

منير نصراوي

المستشفى الذي نقل إليه

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Wahib Wahibi(8:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 7:11 م

    لا علاقة للمغاربة من عملية الطعن،طعن والد جمال كان من طرف متطرفين مناهضين للأجانب ،وتم استغلال الخبر لتلطيخ سمعة المغاربة

    رد

اشترك في قائمتنا البريدية