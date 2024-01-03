تعرض 4 أشخاص للطعن في قطار في محطة بطوكيو- (فيديو)

طوكيو: نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأربعاء عن الشرطة المحلية قولها إن 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم للطعن فيما يبدو في قطار أثناء توقفه بمحطة أكيهابارا بالعاصمة طوكيو.

Tokyo, Japan – Footage from inside the train where 4 people were stabbed. The female attacker has been arrested. Motive not known 🇯🇵🗾 pic.twitter.com/0wG4tskVel — 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) January 3, 2024



وقالت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية على موقع إكس (تويتر سابقا) إنه تم تعليق رحلة القطار على خط يامانوتي، وهو أحد أكثر الطرق استخداما في طوكيو، بسبب “مشكلة على متنه” في محطة أكيهابارا في حوالي الساعة 1356 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وأوضحت (إن إتش كيه) أن هناك تقريرا يفيد بأن امرأة كانت تحمل سكينا على متن قطار في محطة أكيهابارا. وأضاف التقرير أنه تم احتجاز “الشخص” الذي يُعتقد أنه كان يحمل السكين، وأن إدارة شرطة العاصمة تحقق معه.

(رويترز)