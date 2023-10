تعرّض أحد العاملين في سفارة إسرائيل في بكين لهجوم- (فيديو)

بكين: قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن موظفاً في سفارة إسرائيل في بكين تعرض لهجوم، الجمعة.

وجاء في بيان للوزارة أن “موظفًا إسرائيليًا في السفارة الإسرائيلية في بكين تعرض لهجوم، اليوم” الجمعة، مع توضيح أن الاعتداء لم يقع داخل مجمع السفارة.

وأضاف البيان أن الموظف يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة، وأنه “يجري التدقيق في دوافع الهجوم”.

يأتي ذلك بعد هجوم نفذته حركة “حماس” في إسرائيل وأسفر عن مقتل 1200 شخص. في حين أسر مقاتلو “حماس” نحو 150 شخصًا، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة حيث استشهد 1537 شخصاً وجرح أكثر من 6600.

Video of an Israeli embassy diplomat being attacked on the streets of Beijing. Graphic violence, be cautious when viewing. From the video, it appears that the assailant is not Chinese#China #Israel

Appeasement with the terrorists of Hamas and its⏬⏬pic.twitter.com/JvZy0QIBke

