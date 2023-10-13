تعرّض أحد العاملين في سفارة إسرائيل في بكين لهجوم- (فيديو)

شرطي صيني عند مدخل السفارة الإسرائيلية في بكين بعد تعرض موظف بالسفارة لهجوم- ا ف ب

بكين: قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن موظفاً في سفارة إسرائيل في بكين تعرض لهجوم، الجمعة.

وجاء في بيان للوزارة أن “موظفًا إسرائيليًا في السفارة الإسرائيلية في بكين تعرض لهجوم، اليوم” الجمعة، مع توضيح أن الاعتداء لم يقع داخل مجمع السفارة.

وأضاف البيان أن الموظف يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة، وأنه “يجري التدقيق في دوافع الهجوم”.

يأتي ذلك بعد هجوم نفذته حركة “حماس” في إسرائيل وأسفر عن مقتل 1200 شخص. في حين أسر مقاتلو “حماس” نحو 150 شخصًا، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة حيث استشهد 1537 شخصاً وجرح أكثر من 6600.

Video of an Israeli embassy diplomat being attacked on the streets of Beijing. Graphic violence, be cautious when viewing. From the video, it appears that the assailant is not Chinese#China #Israel

Appeasement with the terrorists of Hamas and its⏬⏬pic.twitter.com/JvZy0QIBke — Mohammad🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@MohammadRnFr) October 13, 2023

وفي مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمكّنت وكالة فرانس برس من تحديد موقع التقاطه في منطقة تبعد كيلومتر ونصف عن مقرّ السفارة، يظهر رجل يشهر سكّينًا ويطعن رجلًا آخر عدة مرات. وأمكن في وقت لاحق رؤية آثار دم على الطريق حيث كانا.

وشوهد المعتدي يغادر المكان في وقت لاحق، حاملًا السكين.

في مقطع فيديو آخر تمكّنت فرانس برس من تحديد موقعه، وجّه عناصر أمن أسئلة لمارّة وأجروا اتصالات، ثمّ وصل رجل على متن دراجة نارية واقترب من الرجل المضرج بالدماء والذي كان جالسًا وواعيًا. وصرخ للمارة: “سيارة إسعاف!”

ورأى مراسل فرانس برس في المكان ثمانية شرطيين بزيّهم الرسمي، لكن لم يكن الموقع مطوّقًا ولم تظهر أي بقع دم على الأرض، على عكس مقاطع الفيديو.

وقال ثلاثة تجار قبالة المكان المفترض للاعتداء إنهم لم يروا شيئًا.

أمّا السفارة الإسرائيلية الواقعة في حيّ بشمال شرق بكين، حيث العديد من مقرات البعثات الدبلوماسية، فبدا أنها تعمل بشكل طبيعي بعد الظهر، ولم يُلحَظ أي انتشار أمني في محيطها.

ولم تردّ وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب التعليق.

وأعرب السفير الأميركي لدى بكين نيكولاس بورنز، الجمعة، على منصة “إكس” عن “صدمته” إزاء الهجوم الذي تعرّض له الموظف في السفارة، مؤكدًا “دعمه الكامل (…) للسفارة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي” في الصين.

ولفت إلى أنه تحدّث مع نظيرته الإسرائيلية في بكين إيريت بن-أبا.

وحذر بيان على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية الالكتروني من أن “حماس” دعت جميع أنصارها في جميع أنحاء العالم إلى تنظيم “يوم غضب” الجمعة “لمهاجمة الإسرائيليين واليهود”.

وقال البيان: “يمكن توقّع أن تكون هناك أحداث احتجاجية في دول مختلفة من شأنها أن تتحول إلى أعمال عنف”.

(أ ف ب)