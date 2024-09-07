سياسة | دولي | أوروبا

تعرّض رجل للطعن في محطة قطار بألمانيا

7 - سبتمبر - 2024

صورة من الأرشيف- رويترز

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كارلسروه: تعرّضَ رجلٌ (32 عاماً) للطعن بسكين على يد رجل آخر في محطة القطار الرئيسية بمدينة كارلسروه الألمانية، وأصيب بجروح خطيرة جراء ذلك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن سائق أحد القطارات أبلغ مركز التحكم المتكامل، مساء أمس الجمعة، بشأن هجوم بسكين على رصيف القطار، وعندما وصلت الشرطة الاتحادية إلى المحطة لم تجد سوى الرجل المصاب. ولم يتضح بعد أين فرّ المهاجم.

ووفقا للبيانات، تم تطويق جزء كبير من المحطة الرئيسية لإجراء البحث، وتم إيقاف تشغيل بعض القطارات.

وبحسب المتحدثة، لم يتم العثور على المشتبه به.

وافترضت الشرطة في البداية أن الأمر يتعلق بصراع شخصي، معلنة أنه لا يوجد لذلك خطر على السكان.

وبحسب البيانات، فإن المصاب خرج من مرحلة الخطر، صباح اليوم السبت، ولم يعلق بعد على الهجوم.

(د ب أ)

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