تعرّض قطاع الطاقة الأوكراني إلى هجوم روسي بعشرات الصواريخ والمسيرات- (تدوينة)

كييف: أطلقت روسيا أكثر من 40 صاروخا و70 مسيرة هجومية في قصف ليلي استهدف قطاع الطاقة الأوكراني، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء.

وقال زيلينسكي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي “استُخدم أكثر من 40 صاروخا في هذه الضربة، بما في ذلك صواريخ بالستية. تم تدمير 30 منها على الأقل. كانت هناك أيضا أكثر من 70 مسيرة هجومية روسية خلال الليل”.

Another massive Russian attack. It’s the middle of winter, and the target for the Russians remains unchanged: our energy infrastructure. Among their objectives were gas and energy facilities that sustain normal life for our people. Over 40 missiles were launched in this attack,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2025

وأعلنت السلطات الأوكرانية في غرب البلاد الأربعاء أن منشآت حيوية تعرضت لهجوم صاروخي روسي “واسع” بعدما دوت صافرات الإنذار.

جاء الهجوم بعد يوم على إعلان أوكرانيا تنفيذ أكبر هجوم جوي في الأراضي الروسية منذ اندلعت الحرب قبل ثلاث سنوات تقريبا، إذ استهدفت مصانع ومراكز للطاقة على بعد مئات الكيلومترات عن خط الجبهة.

وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة إيفانو-فرانكيفسك (غرب) على وسائل التواصل الاجتماعي “استُهدفت منشآت حيوية في بريكارباتيا”.

من جانبها، قالت المسؤولة سفيتلانا أونيشوك إن “قوات الدفاع الجوي كانت تعمل في المنطقة”، مؤكدة عدم سقوط ضحايا وأن الوضع “تحت السيطرة”.

وأفادت السلطات في منطقة لفيف (غرب) المحاذية لبولندا المنضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بأن منشأتين للبنى التحتية الحيوية أصيبتا في منطقتي دروغوبيتش وستيريي، من دون تقديم تفاصيل.

وقال الحاكم المحلي ماكسيم كوزيتسكي “لحسن الحظ، لم يسقط ضحايا، لكن وقعت أضرار”.

بدورها، أعلنت الهيئة المشغلة لشبكة الطاقة الوطنية الأوكرانية عن انقطاعات طارئة في التيار في سبع مناطق بينها دونيستك (شرق).

وقال وزير الطاقة يرمان غالوشنكو تعليقا على الانقطاعات “نتيجة الهجوم الضخم، يطبق مشغل نظام النقل قيودا وقائية”.

على صعيد منفصل، قال حاكم منطقة دونيتسك إن منشآت حيوية تعرضت للقصف في منطقته خلال الساعات الـ24 الأخيرة، من دون تحديد توقيت وقوعها.

في الأثناء، أشار رئيس بلدية مدينة خيرسون (جنوب) إلى أن “جزءا من المواطنين من دون كهرباء” نتيجة وابل الصواريخ خلال الليل، من دون الكشف عن أعداد الأشخاص الذين انقطعت عنهم الكهرباء.

وأصدرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق إنذارات من غارات جوية للبلاد بأكملها، محذرة من صواريخ كروز الروسية.

وجاء في التحذير بأن الصواريخ كانت متوجهة نحو مدينة كريفي ريغ (وسط) ومناطق تشيرنيغيف في الشمال وبولتافا في الوسط وميلوفايف في الجنوب.

وأضاف سلاح الجو “رصدت مجموعة من صواريخ كروز” متجهة إلى كييف.

تقصف موسكو منذ شهور منشآت الطاقة الأوكرانية وتصر على أن هجماتها تستهدف مواقع تدعم الجيش الأوكراني.

اتهم الجيش الروسي كييف باستخدام صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة وبريطانيا في إحدى الضربات في اليوم السابق وتعهّد بأن الهجوم “لن يمر من دون رد”.

(أ ف ب)