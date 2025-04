تعرّض قطاع الطاقة الأوكراني إلى هجوم روسي بعشرات الصواريخ والمسيرات- (تدوينة)

كييف: أطلقت روسيا أكثر من 40 صاروخا و70 مسيرة هجومية في قصف ليلي استهدف قطاع الطاقة الأوكراني، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء.

وقال زيلينسكي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي “استُخدم أكثر من 40 صاروخا في هذه الضربة، بما في ذلك صواريخ بالستية. تم تدمير 30 منها على الأقل. كانت هناك أيضا أكثر من 70 مسيرة هجومية روسية خلال الليل”.

Another massive Russian attack. It’s the middle of winter, and the target for the Russians remains unchanged: our energy infrastructure. Among their objectives were gas and energy facilities that sustain normal life for our people. Over 40 missiles were launched in this attack,…

