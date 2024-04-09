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تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس قبل مباراة سان جيرمان وبرشلونة بعد تهديد تنظيم “الدولة” 

9 - أبريل - 2024

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باريس: عزّزت الإجراءات الأمنية “بشكل كبير” في باريس عشية مباراة باريس سان جيرمان وضيفه برشلونة الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أصدر تنظيم الدولة “تهديداً”، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء.

وأوضح الوزير: “عزّز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية” بعد “تهديد موصوف تحدث عنه تنظيم الدولة علنا”.

وأكد أن التنظيم وجّه تهديدا لجميع مباريات الدور ربع النهائي الثلاثاء والأربعاء، وليس فقط للمباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في ملعب بارك دي برانس.

وقال مصدر مطلع على الملف، إن “تنظيم الدولة هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به”.

(أ ف ب)

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  1. يقول لا أعتقد بأن داعش موجودة🤔🤔🤔:
    أبريل 9, 2024 الساعة 2:41 م

    تنظيم داعش ضرب تقريبا جميع الدول العربية.🤔🤔🤔
    لكن داعش لم تقف أبدا بجانب فلسطين رغم المذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ سنين.🤔🤔🤔
    خلال الهجوم على حفل في العاصمة موسكو تم قتل ما لا يقل عن 137 شخصا وتمت الإشارة إلى داعش.🤔🤔
    هل تتضامن داعش مع أمريكا ضد روسيا ؟🤔🤔🤔
    ولماذا لا تتضامن داعش مع فلسطين ؟🤔🤔🤔
    أسئلة بسيطة و لكن تبقى بدون جواب.🤔🤔🤔

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  2. يقول اثير الشيخلي - العراق:
    أبريل 9, 2024 الساعة 6:53 م

    هناك مثل يقول : الكلب النبّاح لا بعض
    A barking dog never bites
    .
    و في عبارة شهيرة من فيلم اشهر هو
    الطيب و الشرير و القبيح
    The good ,the bad & the ugly
    ..
    اذا كنت تريد قتلي فأفعل فوراً و لا تضيع الوقت في الثرثرة ”

    When you have to shoot, shoot! Don’t talk!”
    ..
    اعتقد هذا يجيب على هذه الجعجعة المفتعلة و على الشماعة التي باتت مملة والتي عنوانها “داعش”

    رد

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