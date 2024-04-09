تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس قبل مباراة سان جيرمان وبرشلونة بعد تهديد تنظيم “الدولة” 

باريس: عزّزت الإجراءات الأمنية “بشكل كبير” في باريس عشية مباراة باريس سان جيرمان وضيفه برشلونة الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أصدر تنظيم الدولة “تهديداً”، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء.

وأوضح الوزير: “عزّز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية” بعد “تهديد موصوف تحدث عنه تنظيم الدولة علنا”.

وأكد أن التنظيم وجّه تهديدا لجميع مباريات الدور ربع النهائي الثلاثاء والأربعاء، وليس فقط للمباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في ملعب بارك دي برانس.

وقال مصدر مطلع على الملف، إن “تنظيم الدولة هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به”.

(أ ف ب)