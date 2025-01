تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة في جنوب الولايات المتحدة- (فيديو)

سان فرانسيسكو: ألغيت أكثر من 3 آلاف رحلة جوية الجمعة وتأخرت آلاف الرحلات الأخرى بسبب عاصفة شتوية في جنوب الولايات المتحدة وفقا لشركات طيران وموقع فلايت أوي.

وقالت شركة ديلتا إيرلاينز في بيان إن طواقمها تأمل في العودة إلى جدول معتاد للرحلات الجوية السبت.

وأشارت الشركة إلى أن “ظروفا جوية شتوية أسوأ مما كان متوقعا في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي في جورجيا أدت إلى إغلاق كل المدارج الخمسة لأكثر من ساعتين صباح الجمعة”.

وألغت دلتا حوالي 1100 رحلة جوية عبر شبكتها الجمعة بسبب “أمطار متجمدة هطلت طوال اليوم وفي وقت مبكر من المساء، ما أدى إلى تحويل رحلات”.

كما اضطرت إحدى طائرات خطوط دلتا الجوية إلى إلغاء إقلاعها بسبب مشكلة في المحرك في مطار أتلانتا أيضا.

وأجلي أكثر من 200 من الركاب وطاقم طائرة بوينغ 757-300 المتجهة إلى مينيابوليس (الرحلة 2668) عبر مزالق الطوارئ، وفقا لبيان لشركة الطيران نقلته الصحافة الأمريكية. ولا يزال التحقيق جاريا.

Delta Air Lines flight DL2668, a Boeing 757-351, suffered an engine failure on takeoff at Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport, GA (ATL). The takeoff was aborted and the aircraft was evacuated on the runway.pic.twitter.com/5dC4mPryhj

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 10, 2025