تعطل “إنستغرام” لدى آلاف المستخدمين في أمريكا

واشنطن: ذكر موقع “داون ديتيكتور دوت كوم” الإلكتروني لتتبع الأعطال إن منصة إنستغرام المملوكة لشركة “ميتا بلاتفورمز” تعطلت لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة صباح الأربعاء.

وقال موقع “داون ديتيكتور” إن هناك أكثر من 6549 شخصا أبلغوا عن وجود مشكلات في المنصة حتى الساعة 9:16 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويتتبع الموقع حالات انقطاع الخدمة في المواقع والمنصات الإلكترونية عبر جمع تقارير عن حالتها من عدد من المصادر.

ولم ترد ميتا بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وواجهت منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب العام الماضي انقطاع الخدمة في مناسبات عدة منها انقطاع الخدمة عالميا في مارس/ آذار.

وتستند أرقام داون ديتيكتور إلى البلاغات المقدمة من المستخدمين. وقد يتفاوت العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين بانقطاع الخدمة.

(رويترز)