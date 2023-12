تعطل خدمات الاتصالات في قطاع غزة مجدداً- (تغريدة)

غزة: أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان “جوال” و”بالتل” اليوم الثلاثاء أن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية تعطلت مجددا في قطاع غزة .

ونشرت الشركتان، ومقرهما الضفة الغربية، رسائل على موقع “اكس” تؤكد أن “غزة تعاني من الانقطاع مجددا”.

وقالت الشركتان إن سبب توقف الخدمات هو “العدوان المستمر” من جانب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

ومنذ بدء الحرب، توقفت شبكات الاتصالات عن العمل في قطاع غزة عدة مرات.

أهلنا الكرام في الوطن الحبيب،

نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر.

حماكم الله وحمى بلادنا

We regret to announce that all telecom services in Gaza Strip have been lost due to the ongoing aggression. Gaza is blacked…

— Jawwal (@JawwalPal) December 26, 2023