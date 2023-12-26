سياسة | عربي | فلسطين

تعطل خدمات الاتصالات في قطاع غزة مجدداً- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

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غزة:  أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان “جوال” و”بالتل” اليوم الثلاثاء أن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية تعطلت مجددا في قطاع غزة .

ونشرت الشركتان، ومقرهما الضفة الغربية، رسائل على موقع “اكس” تؤكد أن “غزة تعاني من الانقطاع مجددا”.

وقالت الشركتان إن سبب توقف الخدمات هو “العدوان المستمر” من جانب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

ومنذ بدء الحرب، توقفت شبكات الاتصالات عن العمل في قطاع غزة عدة مرات.

(د ب أ)

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