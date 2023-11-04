تعطّل حركة الملاحة في مطار هامبورغ في ألمانيا بسبب “احتجاز رهائن”- (فيديوهات)

برلين: تَعَطَّلَت حركة الملاحة في مطار هامبورغ، مساء السبت، بسبب “احتجاز رهائن”، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق برجل مسلح برفقة طفلين في سيارته.

Hamburg police: "We are currently evacuating all aircraft at Hamburg Airport that still have people on board. The terminals have already been evacuated. A collection point was set up in the “Radisson Blu” hotel (Flughafenstrasse 1-3, opposite the airport)."#Germany #Hamburg pic.twitter.com/VPPyEDvNmO — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) November 4, 2023

وقالت شرطة هامبورغ عبر منصة “إكس”: “توجد حالياً عملية أمنية كبيرة على مدرج مطار هامبورغ”.

وأضافت: “نحن في الموقع مع فرقة كبيرة من خدمات الطوارئ. ونفترض حالياً وجود عملية احتجاز رهائن”.

Hamburg police on the situation at the airport: "We are currently assuming that a custody dispute is the background to the situation.

The LKA negotiating group and psychologists are on site. There is contact with the person in the vehicle."#Germany #Hamburg #HamburgAirport pic.twitter.com/xqOaFIfhSZ — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) November 4, 2023

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحاً اقتحم المنطقة الأمنية على المدرج، وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء.

Hamburg police respond to a potential hostage situation as an armed individual breaches airport security with a child in the car. Special forces deployed; suspected links to a custody dispute. #HamburgAirport #HostageSituation #Hamburg pic.twitter.com/kUED1u9150 — Pakistani Index (@PakistaniIndex) November 4, 2023

وأوردت صحيفة “بيلد” أن في سيارته طفلين، مضيفة أن والدة الطفلين أبلغت الشرطة باحتمال اختطافهما قبل وقت قصير من وقوع الحادثة.

وقالت الشرطة الألمانيا لاحقاً أنها تعتقد أن نزاعاً بشأن حضانة طفل قد يكون السبب وراء قيام رجل مسلح باقتحام ساحة مطار هامبورغ بعنف.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن الطفل الذي كان مع الرجل كان يقيم مع والدته يوم السبت. وتقول الشرطة إنها تعتقد أن الأب “أخذ الطفل” من الأم، ربما يكون قسراً، قبل أن يقود سيارته باتجاه هامبورغ وعلى مدرج المطار، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة، مساء السبت، عند سؤالها عن الحادث.

وتواجد في مكان الحادث قوة خاصة من الشرطة، واختصاصي نفسي تابع للشرطة.

ووفقاً للتقارير فإن الرجل، الذي يعتقد أن عمره 35 عاماً، كان يحمل طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات في السيارة.

وتم إخلاء مطار هامبورغ بالكامل.

(وكالات)