تعطّل حركة الملاحة في مطار هامبورغ في ألمانيا بسبب “احتجاز رهائن”- (فيديوهات)

برلين: تَعَطَّلَت حركة الملاحة في مطار هامبورغ، مساء السبت، بسبب “احتجاز رهائن”، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق برجل مسلح برفقة طفلين في سيارته.

Hamburg police:

"We are currently evacuating all aircraft at Hamburg Airport that still have people on board. The terminals have already been evacuated.

A collection point was set up in the “Radisson Blu” hotel (Flughafenstrasse 1-3, opposite the airport)."#Germany #Hamburg pic.twitter.com/VPPyEDvNmO

