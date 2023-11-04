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تعطّل حركة الملاحة في مطار هامبورغ في ألمانيا بسبب “احتجاز رهائن”- (فيديوهات)

منذ ساعتين

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برلين: تَعَطَّلَت حركة الملاحة في مطار هامبورغ، مساء السبت، بسبب “احتجاز رهائن”، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق برجل مسلح برفقة طفلين في سيارته.

وقالت شرطة هامبورغ عبر منصة “إكس”: “توجد حالياً عملية أمنية كبيرة على مدرج مطار هامبورغ”.

وأضافت: “نحن في الموقع مع فرقة كبيرة من خدمات الطوارئ. ونفترض حالياً وجود عملية احتجاز رهائن”.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحاً اقتحم المنطقة الأمنية على المدرج، وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء.

وأوردت صحيفة “بيلد” أن في سيارته طفلين، مضيفة أن والدة الطفلين أبلغت الشرطة باحتمال اختطافهما قبل وقت قصير من وقوع الحادثة.

وقالت الشرطة الألمانيا لاحقاً أنها تعتقد أن نزاعاً بشأن حضانة طفل قد يكون السبب وراء قيام رجل مسلح باقتحام ساحة مطار هامبورغ بعنف.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن الطفل الذي كان مع الرجل كان يقيم مع والدته يوم السبت. وتقول الشرطة إنها تعتقد أن الأب “أخذ الطفل” من الأم، ربما يكون قسراً، قبل أن يقود سيارته باتجاه هامبورغ وعلى مدرج المطار، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة، مساء السبت، عند سؤالها عن الحادث.

وتواجد في مكان الحادث قوة خاصة من الشرطة، واختصاصي نفسي تابع للشرطة.

ووفقاً للتقارير فإن الرجل، الذي يعتقد أن عمره 35 عاماً، كان يحمل طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات في السيارة.

وتم إخلاء مطار هامبورغ بالكامل.

(وكالات)

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