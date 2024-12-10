تعقيباً على أحداث سوريا.. رسالة: يجب تأجيل محاكمة نتنياهو.. فالثلاثاء غائم جزئياً   

بدءاً بـ “أنا أتهم” لإميل زولا، وحتى “رسالة من سجن برمنغهام” لمارتن لوثر كينغ، فإن التاريخ مليء بالرسائل المؤثرة، التي أظهر كتابها قدرة مدهشة على الصياغة، والتطلع إلى تغيير الواقع للأفضل. الرسالة التي نشرها أمس 12 وزيراً في الحكومة وطالبوا فيها تأجيل تقديم نتنياهو لشهادته بسبب الانقلاب في سوريا، لا تنتمي إلى هذه الفئة، بل تنتمي أكثر لفئة الاختبارات المهينة، التي يطلب من أعضاء طائفة اجتيازها لإثبات إخلاصهم للزعيم. ولكن لأنها تعكس صورة الحكومة جيداً، فهي جديرة بالقراءة.

الموضوع: المطالبة بتأجيل جلسات محاكمة رئيس الحكومة على خلفية الوضع الأمني الاستثنائي. الصيغة الرسمية هدفت إلى بث الشعور بأن الأمر يتعلق برسالة حقيقية، كتبها أشخاص مثل وزراء، وليس رسالة ابتزاز مأخوذة من أحرف في صحف، أو رسالة يرسلها أشخاص مثل “مجموعة مهرجين”.

طبقاً لدورنا كأعضاء في الكابينت السياسي الأمني: الكابنيت مسؤول عن بلورة سياسة الحكومة في مجال الخارجية والأمن. الرسالة أرسلت طبقاً لدور الموقعين الآخر، مجموعة من خادمي لنتنياهو. في الجلسة التي عقدت، طرح أعضاء الكابنيت، بدون أي تنسيق مسبق، انتقاداً شديداً على الطلب من رئيس الحكومة المثول في المحكمة. ما الذي حدث فجأة، جميعنا نردد صفحة الرسائل بشكل مستقل. يبدو أن السيدة تحتج أكثر من اللزوم، قالت الملكة في “هاملت”، عن شيء كهذا.

“على خلفية الوضع الأمني الاستثنائي الذي ينبع من الانقلاب في سوريا، فإن سقوط ديكتاتور في الشرق الأوسط، الذي كرهه شعبه وعزل دولته، هو حدث مأساوي بالنسبة لنتنياهو. إضافة إلى ذلك، ربما يكون الطقس يوم الثلاثاء غائماً جزئياً، وهو مناخ مشوش وغير مناسب لتقديم شهادة كاذبة.

“الوضع الذي نعيش فيه يقتضي سلوكاً مسؤولاً وفهماً عميقاً لسلم الأولويات الوطنية”: خذوا مثالاً، لم نكلف أنفسنا عناء إرسال رسائل مستعجلة حول مواضيع مثل التخلي عن المخطوفين، والانهيار الاقتصادي، ومكانة بائسة لإسرائيل في العالم. هذا أيضاً لأن كل ذلك بسببنا. وهذا غير لطيف قليلاً، لكن بالأساس لأنه من الواضح لنا أن محاكمة نتنياهو هي الموضوع الأهم لمستقبلنا، أي مستقبلنا السياسي الشخصي.

“كأعضاء في الكابنيت السياسي الأمني، ومطلعين على كل المعلومات المتعلقة بصورة الوضع الأمني”: لا يتضمن 7 أكتوبر.

“من سيتجاهل هذا الإنذار الخطير ربما يجد نفسه المسؤول عن إخفاقات أمنية والتاريخ سيحاكمه”: زغموند فرويد وصف آلية الدفاع التي تجعل الشخص يلقي صفاته ودوافعه على الآخرين، التي سيجد صعوبة في مواجهتها. “هذا التأثير يحول العالم إلى نسخة من الوجه غير المعروف للإنسان.”، كتب كارل يونغ. في نهاية المطاف، نفس هؤلاء الوزراء الذين قادوا الانقلاب النظامي المتوحش، تجاهلوا التحذيرات الخطيرة لأجهزة الأمن، وهم المسؤولون عن الفشل الأمني المخيف. وإذا استمروا في التهرب من لجنة التحقيق، فالتاريخ سيحاكمهم. ربما هذه هي اللحظة الوحيدة التي تتسم بالصدق في الرسالة. حتى لو كانت تلك اللحظة المكبوتة التي تظهر في السطور بشكل لا يمكن السيطرة عليها.

عن الموقع: وزير التعليم، الذي تدهور طلاب إسرائيل بسرعة في فترته. وكذا وزيرة المواصلات التي في فترتها وصلت حوادث الطرق إلى رقم قياسي في العشرين سنة الأخيرة. ووزير المالية الذي بفضله انهار التصنيف الائتماني. ووزير الأمن الوطني الذي يشجع الإرهاب اليهودي. ووزير عدل يتخيل تحطيم جهاز القضاء. ووزيرة استيطان همها التهام ميزانيات ضخمة على حساب التعليم والرعاية الاجتماعية. هؤلاء الستة ليس لهم ما يفعلونه عدا إرسال هذه الرسالة التي تثير الشفقة.

يوعنا غونين

هآرتس 10/12/2024