سياسة | دولي | إيران

تعقيباً على ترامب.. المرشد الأعلى الإيراني يتوعد بـ”رد حازم” على أي هجوم يستهدف بلاده

31 - مارس - 2025

إيرانيون في مظاهرة بمناسبة يوم القدس السنوي في الجمعة الأخيرة من رمضان. طهران. 28 مارس 2025. عبر رويترز

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طهران: توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الإثنين، بـ “رد حازم”، في حال تعرّض بلاده لهجوم، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”ضرب إيران”، في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها بشأن ملفها النووي.

وقال خامنئي، في إشارة إلى ترامب، في خطبة عيد الفطر: “يهدّدون بإلحاق الضرر.. لكن إنْ حصل ذلك فسيتلقّون بالتأكيد رداً حازماً” من إيران.

(أ ف ب)

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  1. يقول مغربي حر:
    مارس 31, 2025 الساعة 8:57 ص

    يتوعد من قبل و الان و من بعد مجرد كلام .لعبة قدرة بين ايران و امريكا و اسرائيل تمثيلية بينهم لا غير لهم عدو واحد هو العربي المسلم السني و الايام بيننا على كلامي

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    1. يقول احمد:
      مارس 31, 2025 الساعة 3:01 م

      ستنطلق شرارة حرب مدمرة بين أمريكا وإيران، وإن غدا لناظره قريب.

  2. يقول Samir:
    مارس 31, 2025 الساعة 9:08 ص

    مشكلة الرئيس الامريكي هي مشكلة نفسية في المقام الأول، فهو إنسان مشوش التفكير غير متزن و تتضارب تصريحاته على فترات قصيرة جدًا مما يؤكد عدم وضوح الرؤية بالنسبة له و جهله بالعالم و حقائقه، و أصبحت الولايات المتحدة بل و العالم أجمع (نظرًا للدور الريادي التاريخي لامريكا فيه) مجرد حقل تجارب لأفكاره المتناقضة، و كأنها شركة قطاع خاص…!! كل ذلك تعرفه إيران في شخصيته و لذلك يبعثون له بالردود المناسبة لهذه الشخصية..!! الرئيس الامريكي يخشى الحروب بشكل مفرط و ينأى بنفسه عن التورط في أي صراع غير محسوب العواقب، و إيران تعرف ذلك..!!

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  3. يقول قحطان:
    مارس 31, 2025 الساعة 12:58 م

    هذه التهديدات المتبادلة سمعناها منذ وصول الخميني على ظهر طائرة المخابرات الفرنسية ولم يحصل شيءٍ غير دمار كامل لاربع دول عربية وضياع القضية الفلسطينية وابتزاز دول المنطقة بصفقات اسلحة تقدر بمئات المليارات لصالح الحلف الصليبي

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