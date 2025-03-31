تعقيباً على ترامب.. المرشد الأعلى الإيراني يتوعد بـ”رد حازم” على أي هجوم يستهدف بلاده

طهران: توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الإثنين، بـ “رد حازم”، في حال تعرّض بلاده لهجوم، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”ضرب إيران”، في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها بشأن ملفها النووي.
وقال خامنئي، في إشارة إلى ترامب، في خطبة عيد الفطر: “يهدّدون بإلحاق الضرر.. لكن إنْ حصل ذلك فسيتلقّون بالتأكيد رداً حازماً” من إيران.
(أ ف ب)
يتوعد من قبل و الان و من بعد مجرد كلام .لعبة قدرة بين ايران و امريكا و اسرائيل تمثيلية بينهم لا غير لهم عدو واحد هو العربي المسلم السني و الايام بيننا على كلامي
ستنطلق شرارة حرب مدمرة بين أمريكا وإيران، وإن غدا لناظره قريب.
مشكلة الرئيس الامريكي هي مشكلة نفسية في المقام الأول، فهو إنسان مشوش التفكير غير متزن و تتضارب تصريحاته على فترات قصيرة جدًا مما يؤكد عدم وضوح الرؤية بالنسبة له و جهله بالعالم و حقائقه، و أصبحت الولايات المتحدة بل و العالم أجمع (نظرًا للدور الريادي التاريخي لامريكا فيه) مجرد حقل تجارب لأفكاره المتناقضة، و كأنها شركة قطاع خاص…!! كل ذلك تعرفه إيران في شخصيته و لذلك يبعثون له بالردود المناسبة لهذه الشخصية..!! الرئيس الامريكي يخشى الحروب بشكل مفرط و ينأى بنفسه عن التورط في أي صراع غير محسوب العواقب، و إيران تعرف ذلك..!!
هذه التهديدات المتبادلة سمعناها منذ وصول الخميني على ظهر طائرة المخابرات الفرنسية ولم يحصل شيءٍ غير دمار كامل لاربع دول عربية وضياع القضية الفلسطينية وابتزاز دول المنطقة بصفقات اسلحة تقدر بمئات المليارات لصالح الحلف الصليبي