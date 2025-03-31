تعقيباً على ترامب.. المرشد الأعلى الإيراني يتوعد بـ”رد حازم” على أي هجوم يستهدف بلاده

إيرانيون في مظاهرة بمناسبة يوم القدس السنوي في الجمعة الأخيرة من رمضان. طهران. 28 مارس 2025. عبر رويترز

طهران: توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الإثنين، بـ “رد حازم”، في حال تعرّض بلاده لهجوم، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”ضرب إيران”، في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها بشأن ملفها النووي.

وقال خامنئي، في إشارة إلى ترامب، في خطبة عيد الفطر: “يهدّدون بإلحاق الضرر.. لكن إنْ حصل ذلك فسيتلقّون بالتأكيد رداً حازماً” من إيران.

(أ ف ب)