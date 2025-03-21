تعليقات لاذعة لنائب الرئيس الأمريكي تفتح باب السخرية من كامالا هاريس

لندن- “القدس العربي”: في تصريح أثار تفاعلاً واسعًا، سخر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من أسلوب حديث كامالا هاريس، خلال مقابلة أجراها معه موقع “نيويورك بوست”.

أثناء حديثه، قال فانس مازحًا: “حسنًا، أنا لا أشرب أربع جرعات من الفودكا قبل كل اجتماع”، وذلك ردًا على سؤال حول كيفية اختلاف أسلوبه عن أسلوب هاريس، النائبة السابقة للرئيس الأمريكي بايدن.

تابع فانس سخريته من أسلوب هاريس في الحديث، الذي تعرّضَ في السابق لانتقادات بسبب كونه غامضًا أو غير متماسك: “أعتقد أن كامالا كانت تحاول جاهدة أن تُبرز نفسها من خلال هذا النوع من الكلمات المرتبة بلا معنى. وأعتقد أنني سأحتاج إلى الكثير من الكحول للإجابة على الأسئلة بالطريقة التي تجيب بها كامالا هاريس”.

HOLY SH*T 🚨 JD Vance ROASTS Kamala Harris so bad… he ended what ever careeer she had left JD Vance: “Well, I don’t have four shots of Vodka before every meeting” LET’E GO 🔥 pic.twitter.com/z59zGrZnch — MAGA Voice (@MAGAVoice) March 20, 2025



كانت هاريس تتعرض للسخرية عبر الإنترنت من قبل منتقديها بسبب تصريحاتها الغامضة، أو المبالغة في الطابع الخطابي. وقد تكهّن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي- دون وجود أي دليل ملموس- بأنها قد تكون معتادة على الشرب قبل الظهور في المناسبات العامة.

لكن فانس نفسه كان قد اعترف، خلال حملته الانتخابية، بحبه للشرب. ومع ذلك، فإن تعليقاته الأخيرة عززت السخرية المستمرة تجاه هاريس، خصوصًا في ما يتعلق بأسلوب حديثها وسلوكها العلني.

كما أثار أحدث ظهور لهاريس في مؤتمر للذكاء الاصطناعي مزيدًا من التكهنات عبر الإنترنت. فبينما كانت تتحدث عن الابتكار التكنولوجي، تطرقت فجأة إلى قصة شخصية حول استخدامها لتطبيق “DoorDash” لطلب وجبة “Doritos” قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهو ما أثار المزيد من الحيرة بين المتابعين.

ساهمت تعليقات فانس الأخيرة في إعادة إشعال الجدل حول هاريس وأدائها خلال فترة توليها منصب نائب الرئيس، وسط استمرار التساؤلات حول أسلوبها في الحديث والقرارات التي اتخذتها.

(وكالات)