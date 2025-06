تعليقات لاذعة لنائب الرئيس الأمريكي تفتح باب السخرية من كامالا هاريس

لندن- “القدس العربي”: في تصريح أثار تفاعلاً واسعًا، سخر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من أسلوب حديث كامالا هاريس، خلال مقابلة أجراها معه موقع “نيويورك بوست”.

أثناء حديثه، قال فانس مازحًا: “حسنًا، أنا لا أشرب أربع جرعات من الفودكا قبل كل اجتماع”، وذلك ردًا على سؤال حول كيفية اختلاف أسلوبه عن أسلوب هاريس، النائبة السابقة للرئيس الأمريكي بايدن.

تابع فانس سخريته من أسلوب هاريس في الحديث، الذي تعرّضَ في السابق لانتقادات بسبب كونه غامضًا أو غير متماسك: “أعتقد أن كامالا كانت تحاول جاهدة أن تُبرز نفسها من خلال هذا النوع من الكلمات المرتبة بلا معنى. وأعتقد أنني سأحتاج إلى الكثير من الكحول للإجابة على الأسئلة بالطريقة التي تجيب بها كامالا هاريس”.

