تعليقا على هجوم نيو أورلينز.. ترامب: بلادنا أصبحت “أضحوكة العالم”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة “أصبحت أضحوكة للعالم أجمع”، وعزا الهجمات الأخيرة في البلاد إلى “مشكلة الحدود وضعف القيادة”.
جاء ذلك في منشور على منصة “تروث سوشيال”، الأربعاء، تطرق فيه إلى حادثة الدهس التي وقعت في مدينة نيو أورلينز الأمريكية، الأربعاء، وأدت إلى مقتل 15 شخصاً.
واتهم ترامب في منشوره، الديمقراطيين والقائمين على إدارة البلاد بـ”عدم القيام بواجباتهم”.
وتابع قائلا: “بلادنا كارثة، وأضحوكة في جميع أنحاء العالم. هذا ما يحدث عندما تكون لديك حدود مفتوحة وقيادة غير فعالة وتكاد تكون معدومة”.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن منفذ الهجوم في نيو أورلينز بولاية لويزيانا (جنوب) مواطن أمريكي من ولاية تكساس (جنوب) يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما.
وأفاد المكتب في بيان، بأن جبار نفذ الهجوم بشاحنة صغير مستأجرة، وأنه عُثر على علم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في السيارة.
وفي وقت لاحق، قالت العميلة الخاصة المساعدة في مكتب التحقيقات الفيدرالي أليثيا دنكان، خلال تصريحات صحافية، إن جبار خدم سابقًا في الجيش الأمريكي، وغادره بتسريح مشرف.
بل هي طاعون العالم الغربي الظالم شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 وهاهم اليوم يحاصرون غزة العزة ويرسلون أسلحتهم القذرة لإبادة أطفال ونساء بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
هي اضحوكة بالفعل ومدانة لمشاركتها بحرب الابادة ضد غزة ولكن عطوفتك ستحولها لمهزلة بعد استقرار حكمك القادم!
حاولت القنوات الأمريكية المختلفة بالأمس وبالعافية ايجاد صلة بين منفذ الهجوم وخلفيته العربية الارهابية من اجل القفز إلى المرحلة الثانية ولكن ذهب نقبهم على شون او شونة لا ادري.
منذ وصف العملية بالارهابية ومع إعلان اسم المنفذ تم تجييش العشرات من المحللين والمختصين والمحققين السابقين واستضافتهم في محاولة من افشل المحاولات لربط العملية إلى بلد عربي ما ولم تفلح تلك المحاولات.
الجاني أمريكي اسود تحول إلى الإسلام وعلى ما اعتقد اختار اسماً مسلما تيمنا بعبد الكريم جبار لاعب اكرة السلة الأمريكي المسلم الشهير او انه تاثر بأغنية عبد الحليم حافظ “جبار” وبالمرحوم صاحب شبابيك الحلوة بطرطوس نصري شمس الدين فقرر الجمع بينهما.