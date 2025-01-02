تعليقا على هجوم نيو أورلينز.. ترامب: بلادنا أصبحت “أضحوكة العالم”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة “أصبحت أضحوكة للعالم أجمع”، وعزا الهجمات الأخيرة في البلاد إلى “مشكلة الحدود وضعف القيادة”.

جاء ذلك في منشور على منصة “تروث سوشيال”، الأربعاء، تطرق فيه إلى حادثة الدهس التي وقعت في مدينة نيو أورلينز الأمريكية، الأربعاء، وأدت إلى مقتل 15 شخصاً.

واتهم ترامب في منشوره، الديمقراطيين والقائمين على إدارة البلاد بـ”عدم القيام بواجباتهم”.

وتابع قائلا: “بلادنا كارثة، وأضحوكة في جميع أنحاء العالم. هذا ما يحدث عندما تكون لديك حدود مفتوحة وقيادة غير فعالة وتكاد تكون معدومة”.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن منفذ الهجوم في نيو أورلينز بولاية لويزيانا (جنوب) مواطن أمريكي من ولاية تكساس (جنوب) يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما.

وأفاد المكتب في بيان، بأن جبار نفذ الهجوم بشاحنة صغير مستأجرة، وأنه عُثر على علم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في السيارة.

وفي وقت لاحق، قالت العميلة الخاصة المساعدة في مكتب التحقيقات الفيدرالي أليثيا دنكان، خلال تصريحات صحافية، إن جبار خدم سابقًا في الجيش الأمريكي، وغادره بتسريح مشرف.