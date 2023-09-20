تعليق البرلمان الأوروبي لمحادثات إصلاح اللجوء يمثل ضغطا على برلين

بروكسل: أعلن البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء أنه “سيعلق” المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاح المزمع لنظام اللجوء في التكتل.

ولم تتبن دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن موقفا بشأن أجزاء مثيرة للجدل من حزمة الإصلاحات، بحسب بيان صحافي.

وأضاف البيان أن المفاوضات بين البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل المتنازع عليها لن تمضي قدما حتى تتوصل العواصم إلى إجماع.

ويزيد قرار اليوم الأربعاء الضغط على الحكومة الألمانية حيث لم تؤيد برلين حلا وسطا مقترحا في تموز/ يوليو بخصوص ما يطلق عليه تسوية الأزمة.

وينص المقترح على مواعيد نهائية أطول لتسجيل طلبات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فضلا عن احتمالية خفض معايير الإسكان والرعاية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يضطر طالبو اللجوء إلى الإقامة في مراكز استقبال قرب الحدود لفترة تزيد على 12 أسبوعا.

وتخشى الحكومة الألمانية احتمال خفض معايير رعاية طالبي اللجوء كثيرا.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الدول التي تتخذ موقفا صارما إزاء الهجرة مثل بولندا والمجر، أن التغييرات المقترحة غير كافية.

(د ب أ)





