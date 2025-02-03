تعليق الطيران في مطارات روسية ونشوب حريق بسبب هجوم أوكراني بمسيرات

ملبورن: قال مسؤولون روس اليوم الإثنين إن هجوما بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا خلال الليل تسبب في اندلاع حريق في منطقة أستراخان الروسية وأدى إلى تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات.

وقال إيجور بابوشكين، حاكم منطقة أستراخان في جنوب روسيا، عبر تطبيق تيليغرام “حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف بالمنطقة، بما في ذلك منشآت الوقود والطاقة”.

وأضاف “سقوط طائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق، ولم تقع إصابات”.

ولم يذكر بابوشكين طبيعة المكان الذي نشب فيه حريق. لكن قناة بازا الإخبارية الروسية على تيليغرام المقربة من أجهزة الأمن الروسية قالت إن أوكرانيا هاجمت منشأة لمعالجة الغاز قرب أستراخان.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا)إنها علقت الرحلات الجوية من مطارات أستراخان وأربعة مطارات أخرى قازان ونيجنكامسك وساراتوف وأوليانوفسك لضمان السلامة.

وأضافت على تيليغرام أنها علقت الرحلات الجوية مؤقتا من مطار فولجوجراد في جنوب روسيا، لكنها استؤنفت في وقت لاحق.

وذكرت قناة بازا وغيرها من القنوات الإخبارية الروسية على تيليغرام ذكرت أن هجوما كبيرا ومنسقا بطائرات مسيرة استهدف مصفاة نفط.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تلك التقارير. ولم تعلق أوكرانيا على الأمر حتى الآن.

وقالت إدارة منطقة فولفوجراد التي تقع في جنوب روسيا نقلا عن حاكم المنطقة اليوم الاثنين إن هجوم أوكرانيا بطائرات مسيرة تسبب في نشوب حريق في مصفاة نفط في المنطقة. وأضافت أنه تم السيطرة على الحريق.

