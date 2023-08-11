تعليق بث قناة جزائرية بسبب مشهد “زواج مثلي”

الجزائر- “القدس العربي”: قررت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر تعليق جميع برامج قناة السلام مؤقتا، على خلفية بثها فيلما سينمائيا تضمن مشهد “زواج مثلي”.

وذكرت السلطة، التي تراقب محتوى برامج القنوات الجزائرية من حيث مطابقتها للمعايير المهنية والأخلاقية، أن قرار التعليق جاء على خلفية بث القناة لبرنامج يحتوي على لقطات تتنافى مع الدين الإسلامي، وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة.

وأشارت سلطة ضبط السمعي البصري إلى أن البرنامج تم بثه أمس عند منتصف الليل. ويسري هذا القرار ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان وإلى غاية البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت بكثافة ذلك المشهد الذي يظهر فيه رجلان وهما يعقدان زواجهما وهو ما أثار استياء واسعا، لعدم مراعاة القناة طبيعة المجتمع الجزائري المحافظ.

وسبق لسلطة الضبط أن أوقفت بث قناة الأجواء قبل أشهر بسبب عرضها مشهدا خادشا للحياء. وهذه القنوات عادة ما تبث أفلاما محملة من الإنترنت مع إغفال معالجتها، وهو ما يوقعها في حرج مع الجمهور.