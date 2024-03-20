سياسة | دولي | الولايات المتحدة

تعليق جديد لقانون الهجرة في ولاية تكساس

20 - مارس - 2024

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واشنطن: علق مجددا ليل الثلاثاء قانون مثير للجدل أقرّته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من توقيف وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، في تطور جديد في المعركة القضائية الدائرة بشأنه.

وتعارض إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشدة القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ الرابع، واختصارا “اس بي 4″، بحجة أن الحكومة الفدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة المخولة البت في مسائل الهجرة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن القانون “لن يجعل المقيمين في تكساس أقل أمانا فحسب، بل سيشكل عبئا إضافيا على فرق انفاذ القانون وسيزرع الفوضى عند حدودنا الجنوبية. أس بي 4 مثال آخر على تسييس المسؤولين الجمهوريين للحدود مع تعطيلهم حلولا فعلية”.

وكان قاض فدرالي علّق الشهر الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه “يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي”.

لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن “اس بي 4” يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.

(أ ف ب)

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