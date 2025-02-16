تعليق صادم من نيللي كريم عن زيجاتها السابقة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: في حوار صريح مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج “ضيفي”، كشفت الفنانة نيللي كريم عن موقفها من فكرة الزواج وتجاربها السابقة، مؤكدة أن “السنغلة حلوة، والجواز حلو على حسب”، وأن اختياراتها السابقة في الزواج كانت سبباً في تدمير حياتها.

وأضافت كريم أنها منفتحة على فكرة الارتباط مجدداً، في حال وجدت الشخص المناسب، لكنها تفضل أن يكون من خارج الوسط الفني، مشيرة إلى أنها حالياً “مرتاحة” وغير متعجلة للارتباط.

“اختياراتي مدمرة حياتي”.. نيللي كريم عن الارتباط: “السنجلة” حلوة ومرتاحة الآن أكثر بكثير

#ضيفي_مع_معتز_الدمرداش pic.twitter.com/JhtwVBkn9C — NOW الشرق (@AsharqNOW) February 14, 2025

وفي سياق آخر، استعادت نيللي ذكريات بداياتها الفنية، وتحديداً تجربتها الأولى مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في مسلسل “وجه القمر” عام 2000. وروت كيف أن حمامة اختارتها للعمل معها رغم الانتقادات التي واجهتها في بداية مشوارها، قائلة: “سألتها ليه اخترتيني رغم انتقادات الصحف، فردت: أنا عارفة إنك كنت أول مرة وكويسة”.

فنياً، تستعد نيللي كريم لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “إخواتي” المكون من 15 حلقة، والذي يدور في إطار تشويقي حول قصة أربع شقيقات وعلاقتهن بالرجال. ويشارك في بطولة العمل كل من كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، وحاتم صلاح، إضافة إلى ظهور خاص لكل من أحمد حاتم، محمد ممدوح، وشيرين رضا.

المسلسل من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق.

(وكالات)